Росія пошкодила пошуково-рятувальний буксир «Сапфір» у порту Одещини

Судно мало відповідне маркування та виконувало цивільні завдання

Російські безпілотники пошкодили пошуково-рятувальний буксир «Сапфір» в одному з портів Одеської області. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У відомстві зазначили, що «Сапфір» є цивільним пошуково-рятувальним судном SAR (Search and Rescue). Буксир мав чітке маркування відповідно до вимог міжнародних морських конвенцій.

За попередніми даними, під час російської атаки на борту не було постраждалих. У міністерстві наголосили, що судно виконує виключно цивільні функції.

«Судно мало чітке маркування відповідно до вимог міжнародних морських конвенцій. За попередньою інформацією, люди не постраждали», – повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

У відомстві заявили, що удар по цивільному пошуково-рятувальному судну є порушенням норм міжнародного гуманітарного та морського права. Там також наголосили на неприпустимості атак на цивільні судна, портову інфраструктуру та рятувальні служби.

Українська сторона фіксує обставини події та збирає докази. Міністерство планує поінформувати Міжнародну морську організацію (IMO) та міжнародних партнерів про пошкодження буксира.

«Сапфір» уже захоплювали російські військові

Пошуково-рятувальний буксир «Сапфір» уже опинявся в центрі уваги через дії російських військових. 26 лютого 2022 року судно прямувало до острова Зміїний для виконання гуманітарної місії. На борту не було озброєння, а завдання мало цивільний характер.

Російські військові зупинили «Сапфір» та захопили екіпаж і людей, які перебували на борту. Серед них були священник і лікар. Українська сторона називала захоплення судна порушенням правил і звичаїв війни та норм міжнародного гуманітарного права.

Згодом членів екіпажу та інших людей, які перебували на судні, звільнили під час обмінів. Про повернення рятувальників із полону «Главком» також розповідав в інтерв'ю з морським піхотинцем Романом Грибовим, який повернувся з полону разом із рятувальниками «Сапфіра».

Окремо за захоплення судна російському командувачу висунули підозру. Командувач Чорноморського флоту РФ отримав підозру за наказ захопити українське судно.

Нагадаємо, російські війська регулярно атакують цивільне судноплавство та портову інфраструктуру Одеської області. У липні «Главком» повідомляв про удар по цивільному судну під прапором Маршаллових Островів: четверо членів екіпажу отримали поранення, усіх 17 моряків евакуювали