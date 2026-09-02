У Севастополі підірвано машину з офіцером РФ: силовики оточили район (фото)

Вибухи за участю російських військовослужбовців у Севастополі вже фіксувалися раніше

Одні місцеві жителі припускали, що вибухнув безпілотник, інші повідомляли про вибухівку в автомобілі.

В окупованому Севастополі вранці 2 вересня пролунав потужний вибух на вулиці Колобова. Після цього силовики перекрили район, а місцеві жителі повідомили про вибух автомобіля Mazda. Внаслідок інциденту постраждав чоловік, яким за данних місцевих ЗМІ є російський офіцер, який проживає в цьому районі, пише «Главком».

Вибух стався близько 07:00. Очевидці розповіли, що звук було чути на сусідніх вулицях. Спочатку надходили суперечливі повідомлення про причину події. Одні місцеві жителі припускали, що вибухнув безпілотник, інші повідомляли про автомобіль. Згодом з'явилася інформація, що вибухнула саме Mazda.

За попередніми даними, під моторним відсіком, імовірно, було закладено саморобний вибуховий пристрій потужністю близько 400 г у тротиловому еквіваленті. Водій зазнав тяжких травм і наразі перебуває в лікарні.

Раніше в Гагарінському районі Севастополя вже стався подібний підрив. У середині серпня на сусідній вулиці вибухнув автомобіль, у якому перебував офіцер ВМФ Росії Шагеєв. Місцеві джерела також припускають, що нинішньою ціллю міг бути офіцер, який отримав квартиру в цьому районі ще до окупації Криму. Не виключено, що він міг бути колишнім українським військовослужбовцем, який після окупації перейшов на бік Росії. Водночас ця інформація наразі не підтверджена офіційно.

В автомобілі нібито перебував російський військовий офіцер. Канал стверджує, що вибух був спрямований саме проти нього. Водночас ці дані наразі не мають офіційного підтвердження. Після вибуху район вулиці Колобова оточили російські силовики. На місці працювали відповідні служби, які встановлюють обставини події.

Вибухи за участю російських військовослужбовців у Севастополі вже фіксувалися раніше. Зокрема, 13 серпня в місті внаслідок вибуху загинув зрадник, який керував підводним човном із «Калібрами». Окупанти тоді заявляли про затримання підозрюваної, однак незалежного підтвердження всіх деталей не було.