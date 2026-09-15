Загинув ще один російський генерал, який нещодавно став Героєм Росії
Груніс командував підрозділом, який воював на Донецькому напрямку
Російський генерал-майор Антон Груніс, командир 4-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади, загинув під час війни проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на український моніторинговий osint-канал Exilenova+ та росЗМІ.
Про смерть Груніса 15 вересня повідомив російський воєнкор Юрій Котенок із посиланням на «Суворовське братство» – спільноту випускників суворовських військових училищ. Згодом про загибель генерала написало ANNA News. Видання зазначило, що отримало підтвердження від джерел у 4-й окремій мотострілецькій бригаді.
Про це також повідомив український OSINT-канал Exilenova+, посилаючись на ті самі повідомлення в російських джерелах. Окупанта внесли до бази «Миротворець», де датою його ліквідації вказано вересень 2026 року. Точне місце й обставини смерті невідомі, а російські ресурси не називають дату й місце поховання.
Антон Груніс, позивний «Грозний», очолював 4-ту окрему гвардійську мотострілецьку бригаду. Підрозділ воював проти України на Донеччині – за твердженням російської сторони, зокрема брав участь у боях за Костянтинівку.
Нещодавно Груніс отримав звання Героя Росії
Наприкінці серпня 2026 року президент Росії Володимир Путін присвоїв Грунісу звання «Герой Росії»: 27 серпня міністр оборони РФ Андрій Білоусов вручив генерал-майору медаль «Золота Зірка».
Відзнаку Груніс отримав за те, що на початку липня доповів Путіну про нібито взяття Костянтинівки під контроль російських військ – це твердження поширювала лише російська сторона, українські офіційні джерела його не підтверджували.
Приблизно тоді ж звання Героя Росії за той самий привід отримав і генерал-майор Олександр Картавкін, командир 6-ї мотострілецької дивізії.
Попередній командир 4-ї бригади загинув під Бахмутом
Груніс очолив бригаду після загибелі попереднього командира – полковника В'ячеслава Макарова, який загинув у травні 2023 року в боях за Бахмут. За повідомленням міноборони Росії, Макаров особисто керував боєм біля села Красне, дістав тяжке поранення і помер під час евакуації.
Після цього Груніс став командиром 4-ї бригади, а в травні 2024 року отримав звання генерал-майора.
Якщо загибель Груніса підтвердиться остаточно, він стане вже другим командиром 4-ї бригади, який загинув за час повномасштабної війни проти України.
Що відомо про російського генерала
Антон Груніс народився 5 жовтня 1979 року. Військову освіту здобув у Казанському суворовському військовому училищі та Московському вищому загальновійськовому командному училищі.
За даними російських джерел, він служив у Чечні, Південній Осетії, Сирії та Криму – зокрема, брав участь у російській окупації півострова 2014 року. У 2021 році Груніс вийшов у відставку, а в 2023-му повернувся на службу й очолив штаб 123-ї мотострілецької бригади, перш ніж стати командиром 4-ї.
Нагадаємо, «Главком» писав, що бої за Костянтинівку стають дедалі затяжнішими, а місто набуває для російського наступу дедалі більшого стратегічного значення.
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