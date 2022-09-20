Найбільший приватний турецький банк припинив обслуговування російських карток

Наразі картки «Мир» обслуговують ще чотири турецькі банки

Найбільший за розміром активів приватний банк Туреччини Isbank припинив обслуговувати російські банківські картки «Мир», які використовують туристи з РФ, після попередження США. Про це Bloomberg повідомили в самому банку.

Рішення було ухвалене після того, як Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США минулого тижня застерегло фінансові установи від укладання нових або розширення чинних угод із російським оператором карток «Мир».

Видання зазначає, що наразі Isbank оцінює цю заяву.

Туреччина не підтримала санкції Заходу, введені проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення до України.

Наразі картки «Мир» обслуговують ще чотири турецькі банки. Президент Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі з Путіним 5 серпня переконував, що система сприяла розвитку туризму між двома країнами.