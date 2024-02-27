Тепло та без опадів: прогноз погоди на 27 лютого

У столиці синоптики прогнозують мінливу хмарність

У вівторок, 27 лютого в Україні опадів не очікується. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.



Температура в західних, Житомирській, Вінницькій областях вночі 1-6° тепла, вдень 11-16° тепла; на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 5-10° тепла, на Одещині та в Криму до 14°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

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У столиці синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 5-10° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.