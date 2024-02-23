Переважно без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на 23 лютого

У низці областей очікуються сильні пориви вітру

23 лютого в Україні буде мінлива хмарність. У більшості областей опадів не передбачається. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У п’ятницю на Закарпатті пройде помірний дощ, уночі в Карпатах з мокрим снігом. На Волині та Львівщині вдень місцями очікується невеликий дощ. У інших областях без опадів.

Вітер переважно південний, сягатиме швидкості 7-12 м/с. У Карпатах, вдень місцями у більшості центральних, Одеській, Чернігівській та Сумській областях сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

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Температура повітря вночі переважно становитиме 1-6° тепла. На сході коливатиметься від 4° морозу до 1° тепла.

Вдень температура сягатиме 7-12° тепла. На сході та північному сході країни стовпчики термометрів покажуть 3-8° тепла.

На Київщині буде мінлива хмарність. Істотних опадів не передбачається. Вітер південний, досягатиме швидкості 7-12 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 1-6° тепла вночі та 7-12° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 3-5° тепла вночі та близько 8-10° тепла вдень.