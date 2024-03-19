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Білити чи не білити дерева навесні: ваші плодові перестануть хворіти

Ірина Луцак
glavcom.ua
Білити чи не білити дерева навесні: ваші плодові перестануть хворіти
Починати білити дерева краще в період, коли температура повітря вдень не опускається нижче +5°С
фото з відкритих джерел

Правильний догляд за плодовими деревами – запорука їхнього здоров'я, довголіття, а також рясного і якісного врожаю

Основною причиною «побілки» дерев вважаються сонячні опіки і пошкодження від морозів, які з'являються на корі плодових і декоративних дерев в результаті різких перепадів температури. Вдень стовбур нагрівається, на ньому тане сніг, потрапляючи в тріщини і складки, а вночі вода замерзає, розриваючи кору. Найчастіше це відбувається у другій половині лютого або на початку березня, але в регіонах з нестабільною зимовою температурою може статися і раніше, в тому числі на початку зими.

Чому варто білити дерева навесні?

Перш за все, весняна «побілка» потрібна для того, щоб захистити стовбури дерев і гілки від сонячних променів. В квітні на них ще немає листя, і тому рослині може бути складно захищатися від ультрафіолету. А по-друге, навесні назовні починають вилазити комахи та шкідники, і вони починають поїдати кору дерева. «Побілка» ж допомагає – на її тлі ви легко помітите шкідників, і птахам буде простіше їх склювати та врятувати ваш сад.

Чим білити плодові дерева?

Існує три безпечні варіанти, якими можна і варто білити дерева – розчин з вапном, водно-дисперсійна або водоемульсійна фарба. Незалежно від складу, який ви виберете, він повинен складатися з:

  • білого пігменту –щоб захистити кору від сонця;
  • клеючої основи – вона закріплює пігмент на корі дерева;
  • фунгіциду – знищує інфекцію в тріщинах.

Найпростіший і досить ефективний спосіб – це вапняний або крейдяний розчин. Ось кілька рецептів:

  1. 10 л води, 3 кг гашеного вапна або крейди, 500 гр. мідного купоросу, 100 гр. казеїнового клею – перемішати, настояти 5-7 годин і застосовувати для побілки;
  2. 10 л води, 2 кг гашеного вапна, 1 кг жирної глини, 1 лопата гною, 250 гр. мідного купоросу – настоювати 2-3 години, потім використовувати за призначенням;
  3. 2 л води, 300 гр. вапна, 2 ст. л мідного купоросу, 200 гр. канцелярського клею, 200 гр. глини і 25 гр. карбофосу;
  4. 2 л води, 400 гр. мідного купоросу, 100 гр. казеїнового клею, 2 кг гашеного вапна – перемішати, а потім розчинити в 8 л води.

Коли краще починати білити?

Весняну побілку здійснюють у лютому або на початку березня. У цей час стовбури дерев можуть нагріватися вдень до +11 градусів, а це провокує надто ранній початок сокоруху.

Своєю чергою, нічні температури в кінці зими та на початку весни можуть опускатися до 10 градусів морозу. Це призводить до замерзання соку, розриву тканин і утворенню морозобоїн.

Біла фарба на стовбурах і скелетних гілках відштовхує сонячні промені, захищає кору від перегріву й не дозволяє деревам невчасно прокинутися.

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Теги: праця весна поради

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