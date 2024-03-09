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Без опадів, подекуди туман: прогноз погоди на 9 березня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Без опадів, подекуди туман: прогноз погоди на 9 березня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Уночі температура повітря опуститься до 2-7° морозу

9 березня істотних опадів не передбачається, у низці областей подекуди буде туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу буде хмарно з проясненнями. Лише в Криму місцями пройде невеликий дощ. У всіх інших регіонах країни без опадів.

У західних областях вночі та вранці подекуди туман. Вітер переважно північно-західний, сягатиме швидкості до 3-8 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 2-7° морозу. На Закарпатті та узбережжі морів коливатиметься від 2° тепла до 3° морозу. У Карпатах вночі буде 5-10° морозу.

Вдень температура коливатиметься від 2° до 7° тепла. На Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини підніметься до 10° тепла. У Карпатах очікується близько 0°.

Без опадів, подекуди туман: прогноз погоди на 9 березня фото 1

На Київщині хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю до 3-8 м/с.

Температура в Київській області становитиме 2-7° морозу вночі та 2-7° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 2-4° морозу вночі та 4-6° тепла вдень.

Теги: Укргідрометцентр погода прогноз погоди

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