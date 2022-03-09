Зброя окупантів викликала сміх в українського солдата (відео)

«Непереможна» армія з кожним днем виглядає все жалюгідніше

«Непереможна» армія з кожним днем виглядає все жалюгідніше

Триває 14 день військової агресії росії проти України

«Друга армія світу», як самі себе називають окупанти, має величезну проблему з ресурсами.

Ворожа техніка, яку захопили наші Збройні сили, не витримує жодної критики.

«Одне колесо таке, друге інакше» сміється український захисник, який на відео показує «трофей».

Ще більше чоловік починає сміятись, коли розуміє, що літера «Z» намальована окупантами фарбою, яка змивається фарбою.

УВАГА! У ВІДЕО ПРИСУТНЯ НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА!!

Нагадаємо, станом на сьогодні відомо, що від початку окупації в Україні загинула 61 дитина.

Напередодні Арестович заявив, що російська армія йде в Україні за інерцією наказів і надто розтягнула сили величезною територією. Вона завдасть ще ударів, але в Україні їй настане кінець.

Сьогодні СБУ повідомила, що знайшла секретний GPS-навігатор «елітного» полку окупантів.