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Наслідки підриву Каховської ГЕС: скільки людей загинули та зникли безвісти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Наслідки підриву Каховської ГЕС: скільки людей загинули та зникли безвісти
Із Херсонщини евакуйовано 2412 осіб
фото: Володимир Зеленський / Telegram

У Миколаївській області підтоплено 23 населених пункти, одна людина загинула

Вже четвертий день триває ліквідація наслідків підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. На Херсонщині фактично підтоплено 48 населених пунктів, із них: 34 (3625 будинків) – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Евакуйовано 2412 осіб. Загинуло четверо людей. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів – 11. Безвісти зниклими вважаються 13 осіб», – йдеться в повідомленні.

У Миколаївській області підтоплено 23 населених пункти. Евакуйовано 825 осіб. Одна людина загинула.

У Херсонській ОВА працює гаряча лінія для звернень постраждалих, а також для координації роботи волонтерів – 0-800-101-102.

Нагадаємо, що у ніч на 6 червня окупанти підірвали Каховську ГЕС. Білий дім заявив, що відповідальність за руйнування Каховської ГЕС несе виключно Росія.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Теги: війна окупанти Каховська ГЕС вода Херсонщина Миколаївщина

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