Теракт на Каховській ГЕС. Енергетики придумали, як адаптувати систему після підриву станції

Виконавчий директор ДТЕК не виключає, що у вечірній час може виникати дефіцит електроенергії

У ДТЕК не виключають, що після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС в Україні можуть ввести відключення світла. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

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За його словами, енергетична система України зараз адаптується, щоб зменшити об'єм води, що скидається в Каховське водосховище, а також забезпечити достатній рівень потужностей за рахунок ТЕС.

Сахарук додав, що станції дають додаткову генерацію, щоб споживачі по всій країні не мали відключень світла. Проте він не виключає, що у вечірній час може виникати дефіцит, а отже і обмеження.

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«Виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але ситуація в енергосистемі залишається непростою, а ввечері у зв'язку з обмеженою кількістю енергоблоків у роботі може виникати дефіцит потужності», – йдеться у повідомленні.

Директор ДТЕК також зазначив, що наразі найбільше відключень світла у прифронтових районах, але вони не пов'язані з дефіцитом в енергосистемі.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.