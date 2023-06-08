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Відповідальність за руйнування Каховської ГЕС несе виключно Росія – Білий дім

Діана Гасюк
glavcom.ua
Відповідальність за руйнування Каховської ГЕС несе виключно Росія – Білий дім
Карін Жан-П'єр, прессекретарка Білого дому
фото: скріншот

 Штати продовжують оцінювати те, що сталося із Каховською ГЕС

Адміністрація президента США покладає відповідальність на підрив Каховської гідроелектростанції (ГЕС) в Україні на РФ, окупаційний контингент якої контролював греблю та цю територію в Херсонській області. Про це заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр на трансляції брифінгу у Вашингтоні.

При цьому представниця адміністрації американського президента зазначає, що Штати продовжують оцінювати те, що сталося із Каховською ГЕС.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи є в адміністрації повніше уявлення про те, хто або що викликало обвалення греблі, Жан-П'єр наголосила, що РФ «взагалі нема чого там бути».

«І знаєте, ця гребля була під контролем Росії, і вони несуть відповідальність за руйнування, заподіяні цією війною. І ми зробимо все можливе, щоби підтримати народ України в цей непростий час», - сказала спікер Білого дому.

Вона додала, що якби РФ не влаштувала повномасштабне вторгнення в Україну, трагедії не було б, тому відповідальність за ситуацію лежить на Кремлі.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Теги: Каховська ГЕС Адміністрація Президента окупанти росія

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