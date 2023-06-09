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Скільки птахів та диких тварин може померти через підрив ГЕС: шокуючі цифри

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Скільки птахів та диких тварин може померти через підрив ГЕС: шокуючі цифри
Після того, як велика вода зійде, важливо оцінити масштаб збитків
фото: ДСНС

На відновлення українських екосистем підуть роки

Через підрив Каховської ГЕС 160 тис. птахів та понад 20 тис. диких тварин під загрозою загибелі. Про це у національному телемарафоні заявив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

«Через рукотворний росіянами паводок Україна має значні втрати флори та фауни. Велика вода по суті просто змиває усе наше біорізноманіття. Під загрозою зникнення 9 об'єктів Смарагдової мережі, 5 Рамсарських угідь площею понад 76 тис. га. Відновити ці екосистеми у тому первинному вигляді, як їх створила природа, буде майже неможливо. На це підуть десятки років. І жодні кошти у світі не повернуть нам нашу унікальну природу», – розповів міністр.

Терористичні дії рашистів призводять до втрати значної кількості українських ресурсів. Після того, як велика вода зійде, важливо оцінити масштаб збитків. 

Стрілець зазначив, що тисячі й тисячі тварин опинилися у пастці затоплення після знищення Росією дамби й інших споруд Каховської ГЕС, але українці пам'ятають, що таке бути людяними, і рятують усіх живих істот. Мережу облітають чутливі відео, як українці рятують навіть найменших тварин.

Зворушливі кадри, як українці піклуються не тільки про своє майно, але й про тварин, не можуть не викликати емоцій. Люди на руках виносили кішок та собак, виводили свійських тварин з води.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Служба безпеки України опублікувала перехоплену розмову окупантів, яка підтверджує, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів.

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Теги: окупанти природа втрати

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