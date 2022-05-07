Наслідки «русского міра»: фото зі зруйнованого музею Сковороди на Харківщині
Олег Синєгубов опублікував фото зруйнованого музею Григорія Сковороди на Харківщині
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов показав фото Національного музею Григорія Сковороди, який російські загарбники знищили пізно ввечері 6 травня. Окупанти обстріляли музей о 23:00.
Приміщення фактично знищене, але найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх перемістили заздалегідь в безпечне місце.
За словами Синєгубова, снаряд влучив в дах будівлі. На території перебував 35-річний чоловік, який наглядав за музеєм – він отримав поранення.
«Цього року із дня народження великого філософа минає 300 років. Окупанти можуть знищити музей, де останні роки життя творив Григорій Сковорода, і де був похований. Але вони не знищать пам’яті та наших цінностей!» – написав посадовець.
Також відомо, що за минулу добу Харків тричі обстріляли із РСЗВ та артилерії. Постраждали Північна Салтівка та Індустріальний район.
Нагадаємо, що окупанти вкрали з Маріупольського художнього музею картини Архипа Куїнджі та Івана Айвазовського.