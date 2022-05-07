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    Події в Україні

    Наслідки «русского міра»: фото зі зруйнованого музею Сковороди на Харківщині

    Ворожий&nbsp;снаряд влучив в дах будівлі - Наслідки «русского міра»: фото зі зруйнованого музею Сковороди на Харківщині
    Ворожий снаряд влучив в дах будівлі
    фото: Telegram-канал Олега Синєгубова

    Олег Синєгубов опублікував фото зруйнованого музею Григорія Сковороди на Харківщині

    Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов показав фото Національного музею Григорія Сковороди, який російські загарбники знищили пізно ввечері 6 травня. Окупанти обстріляли музей о 23:00.

    Приміщення фактично знищене, але найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх перемістили заздалегідь в безпечне місце.

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    Наслідки «русского міра»: фото зі зруйнованого музею Сковороди на Харківщині
    Наслідки «русского міра»: фото зі зруйнованого музею Сковороди на Харківщині
    Наслідки «русского міра»: фото зі зруйнованого музею Сковороди на Харківщині
    Наслідки «русского міра»: фото зі зруйнованого музею Сковороди на Харківщині
    фото: Telegram-канал Олега Синєгубова

    За словами Синєгубова, снаряд влучив в дах будівлі. На території перебував 35-річний чоловік, який наглядав за музеєм – він отримав поранення.

    «Цього року із дня народження великого філософа минає 300 років. Окупанти можуть знищити музей, де останні роки життя творив Григорій Сковорода, і де був похований. Але вони не знищать пам’яті та наших цінностей!» – написав посадовець.

    Також відомо, що за минулу добу Харків тричі обстріляли із РСЗВ та артилерії. Постраждали Північна Салтівка та Індустріальний район.

    Нагадаємо, що окупанти вкрали з Маріупольського художнього музею картини Архипа Куїнджі та Івана Айвазовського.

    Теги: Харків росія окупанти війна музей Україна окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    Наслідки «русского міра»: фото зі зруйнованого музею Сковороди на Харківщині