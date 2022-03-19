Харківські громади відмовляються співпрацювати із окупантами

Окупанти навмисне створюють жахливі умови для наших жителів Харківщини, щоб запропонувати допомогу

Харківські громади на тимчасово окупованих територіях відмовляються співпрацювати з російськими загарбниками. Про це у Тelegram повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«Громади відмовилися співпрацювати з так званими «освободителями». Окупанти навмисне створюють жахливі умови для наших жителів Харківщини, щоб потім запропонувати криваву «руку добра». Цього не буде», – написав Синєгубов.

Він зазначив, що влада працює над створенням гуманітарних та евакуаційних коридорів, утім сьогодні росіяни їх не погодили.

«Ми знаємо про всі громади, де є проблеми. Намагаємося евакуювати людей з Малої Рогані, а також доправити гуманітарні вантажі. Це стосується й Ізюмського напрямку», – уточнив посадовець.

Нагадаємо, 17 березня в одному з найбільших торговельних центрів Харкова – ринку «Барабашово», сталася пожежа. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області. У результаті обстрілу загорілись торгові павільйони в різних місцях ринку.