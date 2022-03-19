  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Харківські громади відмовляються співпрацювати із окупантами

    Окупанти руйнують Харків бомбардуваннями - Харківські громади відмовляються співпрацювати із окупантами
    Окупанти руйнують Харків бомбардуваннями
    фото з відкритих джерел

    Окупанти навмисне створюють жахливі умови для наших жителів Харківщини, щоб запропонувати допомогу

    Харківські громади на тимчасово окупованих територіях відмовляються співпрацювати з російськими загарбниками. Про це у Тelegram повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

    «Громади відмовилися співпрацювати з так званими «освободителями». Окупанти навмисне створюють жахливі умови для наших жителів Харківщини, щоб потім запропонувати криваву «руку добра». Цього не буде», – написав Синєгубов.

    Він зазначив, що влада працює над створенням гуманітарних та евакуаційних коридорів, утім сьогодні росіяни їх не погодили.

    «Ми знаємо про всі громади, де є проблеми. Намагаємося евакуювати людей з Малої Рогані, а також доправити гуманітарні вантажі. Це стосується й Ізюмського напрямку», – уточнив посадовець.

    Нагадаємо, 17 березня в одному з найбільших торговельних центрів Харкова – ринку «Барабашово», сталася пожежа. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області. У результаті обстрілу загорілись торгові павільйони в різних місцях ринку.

    Читайте також: На Харківщині окупанти створюють брехливу «картинку», люди радіють «російським визволителям»
    Теги: Харків росія окупанти війна Україна окупація Олег Синєгубов #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Харківські громади відмовляються співпрацювати із окупантами