На Харківщині знищено російський «Алігатор»

Захисники області продовжують протистояти російській агресії

Загарбники намагаються і далі проводити наступ в районі міста Ізюм. Захисники Харківщини тримають оборону та завдають окупантам нових втрат.

26 квітня в районі Балаклії був знищений черговий російський гвинтокрил КА-52 «Алігатор». Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Ворог не припиняє обстріли міста Харків та населених пунктів області. Від ударів окупантів страждають мирні мешканці. У вівторок внаслідок обстрілів Харкова три людини загинули, семеро отримали поранення.

У Золочеві троє людей отримали поранення, ще один поранений в Чугуєві, одна людина постраждала в Дергачах.

Нагадаємо, протягом минулої доби ЗСУ збили сім повітряних цілей рашистів.

Також за добу на Донбасі: ЗСУ знищили три «Орлани» та чимало ворожої техніки.

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