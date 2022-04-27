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    Події в Україні

    На Харківщині знищено російський «Алігатор»

    Гвинтокрил КА-52 збили в районі Балаклії - На Харківщині знищено російський «Алігатор»
    Гвинтокрил КА-52 збили в районі Балаклії
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    Захисники області продовжують протистояти російській агресії

    Загарбники намагаються і далі проводити наступ в районі міста Ізюм. Захисники Харківщини тримають оборону та завдають окупантам нових втрат.

    26 квітня в районі Балаклії був знищений черговий російський гвинтокрил КА-52 «Алігатор». Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

    Ворог не припиняє обстріли міста Харків та населених пунктів області. Від ударів окупантів страждають мирні мешканці. У вівторок внаслідок обстрілів Харкова три людини загинули, семеро отримали поранення.

    У Золочеві троє людей отримали поранення, ще один поранений в Чугуєві, одна людина постраждала в Дергачах.

    Нагадаємо, протягом минулої доби ЗСУ збили сім повітряних цілей рашистів.

    Також за добу на Донбасі: ЗСУ знищили три «Орлани» та чимало ворожої техніки.

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    Теги: Харків росія окупанти війна Україна окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    На Харківщині знищено російський «Алігатор»