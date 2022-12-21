Настоятель монастиря Московської церкви на Закарпатті примусово буде видворений з України

Документи про проживання в Україні у настоятеля монастиря УПЦ МП уже закінчилися

Настоятель Дубівського Свято-Ільїнського монастиря УПЦ МП на Закарпатті виявився громадянином Росії, який тривалий час перебував на території України незаконно. Тож міграційна служба примусово видворить священнослужителя на рідну землю в РФ. Про це повідомляє міграційна служба Закарпатської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Документи про проживання в Україні у настоятеля монастиря УПЦ МП уже закінчилися. Але після цього він не повернувся в РФ, а продовжував жити в Україні, порушуючи цим її законодавство.

Цей факт викрила міграційна служба. «20 грудня порушника притягнуто до адміністративної відповідальності, накладено штраф 1 700 грн. А також прийнято рішення про примусове повернення мігранта до країни походження», – зазначається у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо,синод Української православної церкви (Московського патріархату) звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом про розблокування релігійних організацій, які потрапили під санкції РНБО та забезпечення права на свободу совісті та віросповідання в Україні.