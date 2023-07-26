Наступ ЗСУ під Кремінною дасть змогу зайти у тил Бахмута – NYT

Якщо ЗСУ вдасться утримати позиції у напрямку Кремінної та просунутися – це дасть шанс для більшого наступу аж до Бахмута

Наступ українських військ під Кремінною Луганської області дозволить розірвати логістику російських окупантів. Після цього буде можливість зайти у тил Бахмута. Про це повідомляє The New York Times.

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Останнім часом бої у напрямку Куп'янська (Харківська область) та Лимана (Донецька область) посилилися. Українські військові у коментарі виданню розповіли, що за останні тижні росіяни активізували штурми. Самі окупанти заявляли про просування у цьому регіоні. Проте аналітики зазначають, що успіхи армії РФ були незначними.

Українські захисники кажуть, що окупанти можуть випустити у два-три рази більше снарядів вдень, ніж Сили оборони. Також, за словами командирів ЗСУ, окупанти кидають на штурми так звані загони «Z», які складаються здебільшого з в'язнів. У другій лінії окопів сидять чеченські війська, які є своєрідними загороджувальними загонами, що розстрілюють тих, хто відступає.

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Видання зазначає, що якщо українським силам вдасться утримати позиції у напрямку Кремінної та просунутися – це дасть шанс для більшого наступу аж до Бахмута.

«Навпаки, якщо українці зможуть утримати свої позиції та зрештою просунутися в напрямку Кремінної, вони можуть розірвати важливу логістичну лінію Росії та спробувати обігнути тил Бахмута, кажуть українські командири», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, Збройні сили України спростували заяву російських загарбників про нібито захоплення трьох населених пунктів поблизу Куп’янська у Харківській області.

До слова, після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи, Чорноморський флот РФ змінив свою позицію і готується запровадити блокаду України.

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