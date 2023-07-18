Маляр пояснила, чому ворог активізувався на Куп'янському напрямку

Кремль після провалу плану захопити Київ поставив своїм військовим завдання вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей

Після невдалої спроби захопити Київ, Кремль встановив нові завдання для своїх військ - вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Однак, після успішного наступу Збройних Сил України на Бахмут, серед російських військових почалася паніка. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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«Росіяни запанікували від нашого просування на Бахмутському напрямку. Бо воно, хоч і поступове, але щоденне і майже всі панівні висоти довкола міста ми зайняли», – заявила Маляр.

Вона наголосила, що війська РФ наступають на сході України із січня.

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«На 4 напрямках: Авдіївський, Мар'їнський, Лиманський, Бахмутський. Залежно від оперативної обстановки час від часу починає рух на Шахтарському, Куп‘янському, Сватівському», – йдеться у публікації.

Заступниця голови Міноборони зазначила, що це відбувається, тому що Кремль після провалу плану захопити Київ поставив своїм військовим завдання вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

«Щойно ми перехоплюємо оперативну ініціативу і починаємо просуватись вперед, ворог одразу активізується на додаткових напрямках, щоб відволікти і відтягнути наші сили туди. Аналогічна ситуація відбувається і зараз. Так, російські загарбники «запанікували від нашого наступу на Бахмутському напрямку», – розповіла Маляр.

Так, бійці ЗСУ змогли зайняти майже всі панівні висоти, і просування наших військ у цьому районі хоч і поступове, але щоденне.

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Вона зазначила, що штаби наразі працюють цілодобово – атаки окупантів успіху не мають.

«Ворог рушив на відволікаючий Куп’янський напрямок, як вже не раз робив, але безуспішно. Ідуть бої. Наші штаби працюють 24/7 та оперативно реагують на ситуацію. Наші бійці мужньо долають ці обставини і нищать ворога», – повідомила Маляр.

Раніше повідомлялося, що у результаті атаки на Кримський міст, автомобільний рух був повністю зупинений, що може негативно вплинути на логістику російських окупантів на півдні України під час контрнаступальних дій Збройних Сил України.