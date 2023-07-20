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Юрій Гайдай

Націоналізація по-російськи. Чому це добре для України

glavcom.ua
Будь-який бізнес, що залишився в Росії, серйозно зіпсував собі репутацію
фото: Andrew Kelly / Reuters

Чим слабша РФ довгостроково – тим менші шанси, що нашим дітям доведеться пройти через ще одну велику війну

Націоналізація Росією активів Danone та Carlsberg – це дуже добре.

По-перше, частина західного бізнесу та інвесторів навіть після початку вторгнення тішила себе ілюзіями, що під загрозою лише активи у енергетиці та важкій промисловості – війна, що поробиш. А нє, привіт FMCG.

Так, на заході були, є і будуть підприємці, готові працювати з упирями та людоїдами, аби маржа перекривала ризики, зокрема репутаційні, та активи були в безпеці.

Але націоналізація активів у «цивільному» FMCG секторі ставить хрест на іноземних інвестиціях. Таке інвестори запам'ятовують дуже добре.

В 2021-му притік прямих іноземних інвестицій в РФ був 39 млрд. дол. Уже в 2022 – мінус 19, тобто баланс впав на 58 млрд та пішов у мінус. Це при фактично закритих можливостях виведення інвестицій. Тепер цей рядок платіжного балансу приречений на мінуси десятиліттями.

По-друге, і це мабуть ще важливіше, західні інвестиції були джерелом модернізації. Не просто модернізації активів, а каналом притоку сучасних технологій, сучасної управлінської культури. Тепер Росія про це може забути остаточно.

Якби можна було абстрагуватися від війни, це взагалі був би захопливий експеримент для спостереження збоку – беремо сучасну західну корпорацію з виручкою в 1,5 млрд дол та півтора десятками заводів, ставимо керувати нею племінника Кадирова і спостерігаємо за темпами деградації ефективності, методів роботи з ринком, цінової політики. Кайф, морожено.

Але звісно абстрагуватися не можу. Тому бажаю бізнесу в Росії побільше націоналізацій, переходу на воєнні рейки, п'ятілєтку та продразвйорстку, казнєй масових, армій Власова... ой, трохи занесло. Але все буде.

Чим слабша РФ довгостроково – тим менші шанси, що нашим дітям доведеться пройти через ще одну велику війну.

P.S.: Паралельно, доречі, з'явилися новини, що прокуратура РФ взялася системно віджимати активи колишніх санаторіїв СРСР на узбережжях Чорного Моря, які були приватизовані уже років 20 тому. Через оскарження приватизації. Десятки і десятки готелів, сотні гектарів дорогої землі.

Коли закінчаться перші суди на користь прокурорських, російський бізнес теж ясно усвідомить, що гра по правилах остаточно закінчилася. І це теж радикально вплине на схильність місцевого бізнесу інвестувати у російську юрисдикцію. Та вже впливає. Тому удачі прокурорським.

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Джерело
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Теги: росія війна бізнес

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Націоналізація по-російськи. Чому це добре для України
Націоналізація по-російськи. Чому це добре для України

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