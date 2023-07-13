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В окупованому Криму прогримів вибух біля будинку Z-блогера (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В окупованому Криму прогримів вибух біля будинку Z-блогера (відео)
Таліпов у соцмережі оприлюднює персональні дані кримчан, які підтримують Україну
фото з відкритих джерел

Вибухівку нібито було закладено в мопед, що стояв біля будинку

12 липня в одному з дворів Феодосії окупованого Криму, де мешкає проросійський блогер Олександр Таліпов, стався вибух. Про це блогер написав у своєму телеграм-каналі.

Він стверджує, що вибухівку було закладено в мопед, що стоїть біля будівлі.

«Близько 19 години пролунав сильний вибух, захиталися стіни в будинку, почувся звук розбитого скла. Вийшовши у двір, побачив мопед, що горів поряд із під'їздом. По периметру будинку вибило у багатьох вікнах шибки», – пише блогер.

Напередодні Таліпов також стверджував, що певні проукраїнські канали нібито оприлюднили його особисті дані, повідомляє Крим.Реалії.

Таліпов у своїх телеграм-канал публікує персональні дані кримчан, які підтримують Україну. Внаслідок скарг Таліпова кримчан притягують до адміністративної та кримінальної відповідальності за «дискредитацію» армії РФ. 

Українська прокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно Таліпова за статтею «розпалювання національної ворожнечі та ненависті».

Теги: Крим вибух росія окупанти пропаганда війна

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