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Сили оборони вибили росіян із позицій біля Андріївки – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сили оборони вибили росіян із позицій біля Андріївки – Генштаб
фото з відкритих джерел

Українські війська ведуть наступальні дії північніше та південніше міста 

Українські захисники вибили ворога з позицій біля Андріївки на Бахмутському напрямку. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, інформує Military Media Center. 

Як зазначив Ковальов, українські війська ведуть наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

«У ході ведення Силами оборони наступально-штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі Андріївки», – сказав речник.

При цьому росіяни безуспішно наступали в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки, додав він.

Триває 517-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору. Окупанти не полишають спроб захопити територію Україну. Протягом минулої доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.

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Теги: окупанти населення Андрій Ковальов Бахмут контрнаступ росіяни війна ЗСУ

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