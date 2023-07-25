Сили оборони вибили росіян із позицій біля Андріївки – Генштаб

Українські війська ведуть наступальні дії північніше та південніше міста

Українські захисники вибили ворога з позицій біля Андріївки на Бахмутському напрямку. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, інформує Military Media Center.

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Як зазначив Ковальов, українські війська ведуть наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

«У ході ведення Силами оборони наступально-штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі Андріївки», – сказав речник.

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При цьому росіяни безуспішно наступали в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки, додав він.

Триває 517-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору. Окупанти не полишають спроб захопити територію Україну. Протягом минулої доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.