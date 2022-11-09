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Нацгвардійці розбили колону противника на Донеччині (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нацгвардійці розбили колону противника на Донеччині (фото)
У результаті вогневого ураження було знищено три танки та дві БМП разом з екіпажами
Нацгвардія

Удар гвардійці завдали шляхом скидання снарядів дронами з повітря

Бійці підрозділу спеціального призначення Національної гвардії України розбили колону противника, знищивши три танки та дві бойові машини піхоти. Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

«Спецпризначенці Нацгвардії виявили та знищили колону техніки противника на Донеччині. У результаті вогневого ураження було знищено три танки та дві БМП разом з екіпажами», – йдеться в повідомленні.

Швидкий та ефективний удар гвардійці завдали із протитанкового ракетного комплексу шляхом скидання снарядів дронами з повітря.

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Раніше повідомлялося, що мобілізовані росіяни, які після прибуття в Україну відмовилася воювати, були ув’язнені у підвалі в селищі Завітне Бажання на Донеччині.

Нагадаємо, триває 259-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка і Новоселівське Луганської області та Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар і Яковлівка на Донеччині. 

Теги: Україна Донеччина Нацгвардія війна окупанти росія

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