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ЗСУ знищили на Запоріжжі півтори сотні окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ знищили на Запоріжжі півтори сотні окупантів
6 листопада на Запоріжжі знищено 15 одиниць ворожої військової техніки різного типу
фото: Генштаб ЗСУ

Українські сили завдали ударів по підрозділах окупантів на Запоріжжі

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження підрозділів противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Про це повідомляється у зведенні Генштабу 9 листопада.

Так, 6 листопада знищено 15 одиниць військової техніки різного типу, поранено та вбито до півтори сотні окупантів.

Також Генштаб ЗСУ інформує, що протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала по ворогу 18 ударів. Під ураження потрапили 4 взводні опорні пункти, 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

За минулу добу Сили оборони України на різних напрямках збили 5 БпЛА «Ланцет» та 4 – «Орлан». А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління та 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів.

Нагадаємо, триває 259-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка і Новоселівське Луганської області та Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар і Яковлівка на Донеччині.

Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Росії проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Білоруська армія навіть екіпірує російських окупантів.

Теги: війна росія окупанти ЗСУ Запорізька область

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