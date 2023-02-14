Навесні Україна матиме можливість, щоб перехопити ініціативу на полі бою – Остін

Партнери працюють над тим, щоб «Україна мала достатньо оснащення і зброї для того, щоб бути ефективною»

Сполучені Штати Америки очікують, що навесні українські військові перейдуть у контрнаступ. У Пентагоні вважають, що Україна матиме вікно можливостей, аби перейняти ініціативу на полі бою. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на брифінгу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Остін зазначив, що Росія посилає велику кількість нових вояків на територію України. При цьому вони погано оснащені і через це зазнають багато втрат.

«Дуже важливо зараз, щоб був створений імпульс для допомоги Україні для того, щоб на полі бою склалися такі умови, які будуть вигідні Україні. І тому ми очікуємо побачити наступ України навесні», – сказав Остін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Глава Пентагону заявив, що усі партнери наполегливо працюють над тим, щоб Україна мала достатньо оснащення і зброї для того, щоб бути ефективною.

«Ми переконані, що буде вікно можливостей для українців перейняти на себе ініціативу і продовжити створювати правильні умови на полі бою», – додав він

Як відомо, сьогодні у Брюсселі розпочинається засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий «Рамштайн-9»). Міністр оборони Олексій Резніков бере учать у засіданні.

Вже є перші заяви з цього приводу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також Польща повідомила, коли перші Leopard прибудуть в Україні.