Британська розвідка повідомила, чи має Росія достатньо сил для наступу

Росіяни намагаються наступати на ділянці Кремінна-Сватове у Луганській області

Незважаючи на те, що російські війська продовжують атакувати українських захисників на Бахмутському напрямку та у районі Кремінної, загарбники ще не мають достатньо сил для оперативного прориву. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії в Twitter.

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За даними британської розвідки, за останні три дні «вагнерівці» досягли певних успіхів у районі села Красна гора біля Бахмута. Проте на цьому напрямку триває організована оборона.

Крім того, росіяни намагаються наступати на ділянці Кремінна-Сватове у Луганській області. Поки це лише локальні бої, масштаби малі для досягнення значного прориву. «Росія, ймовірно, прагне повернути назад деякі успіхи українських військ, досягнуті у вересні-листопаді 2022 року: існує реальна ймовірність того, що їхня найближча мета – просунутися на захід до річки Жеребець», – йдеться у повідомленні.

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Розвідка зазначає, що російські війська отримують накази про наступ на більшості напрямків, проте вони не сконцентрували достатньо сил для наступальних дій на жодному з напрямків.

Нагадаємо, триває 356-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Шипилівка і Білогорівка – Луганської та Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Водяне, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.