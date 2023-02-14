Польща повідомила, коли перші Leopard прибудуть в Україні

Вже в березні перші танки Leopard поїдуть в Україну

Перші танки Leopard поїдуть в Україну вже у березні 2023 року. Про це заявив віцепрем'єр-міністр Польщі Маріуш Блащак.

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Зазначається, що під час зустрічі з українською Контактною групою з оборони у Брюсселі сторони обговорили ефективну підтримку України.

Раніше повідомлялося, що низка союзників України утворили так звану «танкову коаліцію» й вирішили надати Україні німецькі Leopard 2. Загалом ці «леопарди» Україні мають надати Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди.

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«Інші країни також заявили про участь у цій коаліції. Вже в березні перші танки Leopard поїдуть в Україну», – заявив Блащак.

Нагадаємо, 3 лютого Німеччина офіційно підтвердила постачання танків Leopard 1 до України.

До слова, триває 356-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Шипилівка і Білогорівка - Луганської та Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Водяне, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.