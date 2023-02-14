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Резніков прибув на засідання «Рамштайн»: перші кадри зустрічі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Резніков прибув на засідання «Рамштайн»: перші кадри зустрічі
фото скріншот відео

Резніков провів зустріч з американським колегою Ллойдом Остіном

Сьогодні у Брюсселі розпочинається засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий «Рамштайн-9»). Міністр оборони Олексій Резніков вже прибув на місце зустрічі.

Резніков провів зустріч з американським колегою Ллойдом Остіном.

«Завжди приємно зустрітися з моїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резніковим. Понад 50 країн-учасниць UDCG (Контактної групи з оборони України) об’єдналися з вами в цій боротьбі за суверенітет та самооборону України», – написав глава Пентагону та опублікував відео.

Як раніше зазначив міністр оборони України Олексій Резніков головні питання порядку денного:

  • захист українського неба, у тому числі – через залучення авіаційної платформи;
  • розбудова «танкової коаліції»;
  • формування запасу міцності по боєприпасам;
  • тренінгові програми для українських воїнів;
  • стабільність підтримки – логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація «Військового шенгену».

Резніков також відзначив, що напередодні засідання мав низку розмов із партнерами, і їхня підтримка дає оптимізм.

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Теги: міністр ремонт Олексій Резніков

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