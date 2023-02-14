Резніков прибув на засідання «Рамштайн»: перші кадри зустрічі
Резніков провів зустріч з американським колегою Ллойдом Остіном
Сьогодні у Брюсселі розпочинається засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий «Рамштайн-9»). Міністр оборони Олексій Резніков вже прибув на місце зустрічі.
Резніков провів зустріч з американським колегою Ллойдом Остіном.
«Завжди приємно зустрітися з моїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резніковим. Понад 50 країн-учасниць UDCG (Контактної групи з оборони України) об’єдналися з вами в цій боротьбі за суверенітет та самооборону України», – написав глава Пентагону та опублікував відео.
Як раніше зазначив міністр оборони України Олексій Резніков головні питання порядку денного:
- захист українського неба, у тому числі – через залучення авіаційної платформи;
- розбудова «танкової коаліції»;
- формування запасу міцності по боєприпасам;
- тренінгові програми для українських воїнів;
- стабільність підтримки – логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація «Військового шенгену».
Резніков також відзначив, що напередодні засідання мав низку розмов із партнерами, і їхня підтримка дає оптимізм.
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