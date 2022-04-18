Навідниця, яка смалить ворогів, зачарувала мережу (відео)

Тетяна, кондитер в мирному житті, служить у самохідному дивізіоні

Українська захисниця, котра служить навідницею самохідної артилерійської установки, підкорила мережу. У 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені Івана Виговського розповіли про дівчину-воїна.

«Відео, де дівчина насипає з САУ, бачили всі, але не всі знають, що це – Тетяна з бригади Виговців, колишній кондитер в мирному житті. У лавах Збройних Сил з 2017 року. Служила спочатку в медроті, потім у реактивній батареї, а далі – уже в самохідному дивізіоні. Коли поїхала вчитися на навідника САУ, то була єдиною дівчиною в навчальному дивізіоні в Немирові. У лютому цього року планувала поїхати навчатись на командира гармати, але потрібніше стало смалити ворога. З чим Таня пречудово справлялася, як ви бачите», – ідеться у повідомленні.

Раніше артилеристи 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ залишили російських окупантів без боєприпасів. Унаслідок точного удару українських військових від усіх «запасів» російських окупантів залишилися лише уламки.

Нагадаємо, ЗСУ вдарили по складах ракетних боєприпасів.

Уночі 18 квітня радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ завдали чергового – вже 16 – удару по окупантах на аеродромі в Чорнобаївці, що на Херсонщині.