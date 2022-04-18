Історична подія: Україна пройшла один з етапів перед вступом в ЄС

Україна заповнила важливий документ для вступу до ЄСпередали відповіді на опитувальник, який отримали від Урсули фон дер Ляйен

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже передала відповіді на опитувальник, який отримали від президентки Єврокомісії та керівника європейської дипломатії. Про це президент сказав у нічному зверненні.

Зеленський зазначив, що невідʼємним елементом стратегічного бачення є вступ України в Європейський Союз.

«І в цьому контексті, сьогодні відбулась історична подія – проходимо один з етапів перед вступом в ЄС. Ми передали відповіді на опитувальник, який отримали від Урсули фон дер Ляйен, президентки Єврокомісії, та Жозепа Борреля, керівника європейської дипломатії», – сказав президент.

За його словами, кожна держава, яка приєдналася до Євросоюзу, проходила через таку ж процедуру з опитувальником.

«Різниця лише в тому, що у них це займало роки, а у нас трохи більше тижня. Вже найближчим часом ми передамо другу частину відповідей. І розраховуємо, що європейське рішення у відповідь буде швидким», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що статус кандидата у члени Євросоюзу відкриє для українців безпрецедентні в нашій історії можливості для відновлення і модернізації України.

«Відповідні переговори про підтримку нашої програми відбудови країни ведемо і з країнами на двосторонньому рівні, і з міжнародними фінансовими інституціями. Звичайно, будемо по максимуму залучати глобальний бізнес. Але ми зацікавлені передусім у тому, щоб робочі місця і додана вартість створювались в Україні. Тож локалізація буде й надалі важливими для нас процесом», – резюмував Зеленський.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала президенту України Володимиру Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС. Церемонія відбулася під час пресконференції після переговорів у Києві.

Нещодавно Денис Шмигаль розповів, коли Україна зможе отримати статус кандидата на членство у ЄС.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу запропонувала Єврокомісії надати свої висновки щодо заяв України, Молдови та Грузії на членство в ЄС. Раніше ми повідомляли, що Європарламент розпочав процедуру вступу України до ЄС.