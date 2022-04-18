Чорнобаївка-16. ЗСУ вдарили по складах ракетних боєприпасів
Наші захисники вкотре влучили по позиціях рашистів
Уночі 18 квітня радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ завдали чергового – вже 16 – удару по окупантах на аеродромі в Чорнобаївці, що на Херсонщині.
«Низька хмарність і щільний дощ не завадили точному враженню позицій реактивних систем залпового вогню противника і щойно оновлених ним складів із ракетними боєприпасами у Чорнобаївці. Зважаючи на тривалу детонацію, 16-й епізод серіалу «Чорнобаївка» таки відбувся.
Всупереч сумнівам суспільства, що цей ідіотизм у принципі можливий у виконанні розумних істот і завдяки халатній бездарності нового керма «операцією» генерала Дворнікова», – зіронізував Арестович.
Військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і гелікоптерів.
Нагадаємо, 14 квітня Збройні сили України знову (15 раз) вдарили по Чорнобаївці на Херсонщині, де російські окупанти зберігають свою військову техніку.
Раніше Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.