  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Чорнобаївка-16. ЗСУ вдарили по складах ракетних боєприпасів

    Ні дощ, ні вітер не заважають українцям палити ворога на цьому аеродромі - Чорнобаївка-16. ЗСУ вдарили по складах ракетних боєприпасів
    Ні дощ, ні вітер не заважають українцям палити ворога на цьому аеродромі
    фото з відкритих джерел

    Наші захисники вкотре влучили по позиціях рашистів

    Уночі 18 квітня радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ завдали чергового – вже 16 – удару по окупантах на аеродромі в Чорнобаївці, що на Херсонщині.

    «Низька хмарність і щільний дощ не завадили точному враженню позицій реактивних систем залпового вогню противника і щойно оновлених ним складів із ракетними боєприпасами у Чорнобаївці. Зважаючи на тривалу детонацію, 16-й епізод серіалу «Чорнобаївка» таки відбувся.

    Всупереч сумнівам суспільства, що цей ідіотизм у принципі можливий у виконанні розумних істот і завдяки халатній бездарності нового керма «операцією» генерала Дворнікова», – зіронізував Арестович.

    Військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і гелікоптерів.

    Нагадаємо, 14 квітня Збройні сили України знову (15 раз) вдарили по Чорнобаївці на Херсонщині, де російські окупанти зберігають свою військову техніку.

    Раніше Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Херсонщина Україна вітер окупація радник дощ #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чорнобаївка-16. ЗСУ вдарили по складах ракетних боєприпасів