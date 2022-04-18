Чорнобаївка-16. ЗСУ вдарили по складах ракетних боєприпасів

Ні дощ, ні вітер не заважають українцям палити ворога на цьому аеродромі

Наші захисники вкотре влучили по позиціях рашистів

Уночі 18 квітня радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ завдали чергового – вже 16 – удару по окупантах на аеродромі в Чорнобаївці, що на Херсонщині.

«Низька хмарність і щільний дощ не завадили точному враженню позицій реактивних систем залпового вогню противника і щойно оновлених ним складів із ракетними боєприпасами у Чорнобаївці. Зважаючи на тривалу детонацію, 16-й епізод серіалу «Чорнобаївка» таки відбувся.

Всупереч сумнівам суспільства, що цей ідіотизм у принципі можливий у виконанні розумних істот і завдяки халатній бездарності нового керма «операцією» генерала Дворнікова», – зіронізував Арестович.

Військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і гелікоптерів.

Нагадаємо, 14 квітня Збройні сили України знову (15 раз) вдарили по Чорнобаївці на Херсонщині, де російські окупанти зберігають свою військову техніку.

Раніше Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.

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