У США почав діяти спеціальний статус тимчасового захисту для українців

Відповідне рішення внесено у Федеральний реєстр та буде оприлюднено та зареєстровано 19 квітня

Анонсований раніше спеціальний статус (Temporary Protected Status) для громадян України, які фізично перебувають в США, офіційно запроваджено. Цей статус захисту почав діяти від понеділка, 18 квітня, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Відповідне рішення внесено у Федеральний реєстр та буде оприлюднено та зареєстровано завтра, 19 квітня.

«Маю зазначити, що на прохання української сторони, дату на період якої громадяни України мали знаходитись на території США для кваліфікації на TPS, було перенесено з 1 березня на 11 квітня 2022 року. Таким чином, громадяни України, які фізично перебували на території США станом на 11 квітня зможуть скористатися цієї програмою», – зауважив Єрмак.

Керівник Офісу президента пояснив, що статус тимчасового захисту надасть можливість українцям залишитися у США терміном до 18 місяців з можливістю подання документів на дозвіл на працевлаштування в країні.

«Я хочу подякувати американським партнерам за військову, фінансову, гуманітарну допомогу, санкції, а тепер і за турботу про наших громадян, а також посольству України в США і всій нашій дипломатичній команді за результативну роботу. Ми продовжуємо працювати далі на перемогу, щоб якомога швидше всі наші люди змогли повернутися і разом будувати круту Україну», – написав Єрмак.

Нагадаємо, візит американського лідера Джо Байдена до української столиці стане важливим сигналом підтримки для України на тлі російської агресії. Про це в інтерв’ю для програми Face the Nation для телеканалу CBS заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як відомо, 16 квітня в Україну з США прибула перша партія з американською військовою допомогою в рамках нового пакету на $800 млн.