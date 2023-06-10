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«Командувачі налаштовані позитивно»: Зеленський розповів про початок контрнаступу

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Командувачі налаштовані позитивно»: Зеленський розповів про початок контрнаступу
Зеленський щодня на зв'язку з командувачами різних напрямків
фото: Офіс президента

Президент закликав довіряти українським військовим

Президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні та оборонні дії відбуваються, а всі українські командувачі налаштовані позитивно. Про це він сказав на пресконференції в Києві після зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, передає «Інтерфакс-Україна».

«Я щодня на зв'язку з нашими командувачами різних напрямків – Сирським, Тарнавським, Москальовим, Наєвим, Залужним. Усі зараз налаштовані позитивно. Так Путіну і передайте», – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання про перебіг контрнаступу.

«Із моєї точки зору контрнаступальні оборонні дії проходять в Україні. На якій стадії – я не буду говорити детально. І вважаю, що ми будемо це відчувати», – сказав президент.

«Я не довіряв би телеграм-каналам і Путіну. Довіряти треба нашим військовим», – наголосив Зеленський.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті повідомив, що українські військові розвивають контрнаступ на чотирьох основних напрямках, де досягають суттєвих успіхів.

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Теги: Володимир Зеленський Україна президент

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