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Зеленський зустрів у Києві делегацію з ОАЕ (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський зустрів у Києві делегацію з ОАЕ (фото, відео)
Зеленський зустрівся з міністеркою з питань зміни клімату й навколишнього середовища ОАЕ Маріам Альмхейрі
фото: Офіс президента України

Український президент розповів представниці Еміратів про наслідки скоєних Росією екологічних злочинів

Президент Володимир Зеленський прийняв у Києві міністерку з питань зміни клімату й навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів, голову Офісу з міжнародних справ при президентові ОАЕ Маріам Альмхейрі. Про це повідомив Офіс президента.

«Цінуємо цей візит і розглядаємо його як свідчення підтримки України такою впливовою державою, як ОАЕ. Щиро вдячні за отриману від Еміратів допомогу й розраховуємо, що ваша держава продовжить цю благородну місію», – заявив український лідер.

Він розповів Альмхейрі про наслідки скоєних Росією екологічних злочинів і наголосив на необхідності засудження країни-агресорки за злочин екоциду й на відшкодуванні заподіяних збитків.

Крім того, співрозмовники обговорили формулу миру, план відбудови України та майбутні інвестиції ОАЕ.

Нагадаємо, вранці 10 червня до Києва з неоголошеним візитом приїхав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Раніше Зеленський розповів про початок контрнаступу

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Теги: Володимир Зеленський президент ОАЕ

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