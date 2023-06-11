Зеленський зустрів у Києві делегацію з ОАЕ (фото, відео)

Український президент розповів представниці Еміратів про наслідки скоєних Росією екологічних злочинів

Президент Володимир Зеленський прийняв у Києві міністерку з питань зміни клімату й навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів, голову Офісу з міжнародних справ при президентові ОАЕ Маріам Альмхейрі. Про це повідомив Офіс президента.

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«Цінуємо цей візит і розглядаємо його як свідчення підтримки України такою впливовою державою, як ОАЕ. Щиро вдячні за отриману від Еміратів допомогу й розраховуємо, що ваша держава продовжить цю благородну місію», – заявив український лідер.

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Він розповів Альмхейрі про наслідки скоєних Росією екологічних злочинів і наголосив на необхідності засудження країни-агресорки за злочин екоциду й на відшкодуванні заподіяних збитків.

Крім того, співрозмовники обговорили формулу миру, план відбудови України та майбутні інвестиції ОАЕ.

Нагадаємо, вранці 10 червня до Києва з неоголошеним візитом приїхав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Раніше Зеленський розповів про початок контрнаступу.