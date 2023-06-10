«Байдужість, яка заохочує терористів»: Зеленський про реакцію світу на підрив ГЕС

Президент запевнив, робить усе, щоб міжнародна підтримка була на тій частині Херсонщини, де зараз окупанти

Станом на цей час на території Херсонської та Миколаївської областей евакуйовано вже понад три тисячі людей. Ідеться про підконтрольні Україні населені пункти. Про це у своєму зверненні 10 червня повідомив президент Володимир Зеленський.

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«На окупованій території лише на деяких ділянках вдається допомогти людям: російські терористи роблять усе, щоб жертв катастрофи було якнайбільше. Російські обстріли продовжуються – і навіть евакуаційних точок. Жодної реальної допомоги людям у затоплених районах – не заради пропаганди, а заради людей – Росія не надає. За все це повинна бути окрема, справедлива й жорстка відповідальність російської держави і російського керівництва. І міжнародні організації повинні працювати там, де ми ще не деокупували наші території. Кожне життя важливе – уся Херсонщина, увесь Південь. Кожне місто й село. Ми будемо робити все можливе, все неможливе, щоб допомога надійшла всім нашим людям. Дякую кожному нашому рятувальнику, військовим і поліцейським, місцевим громадам і міжнародним організаціям, які зараз діють на Херсонщині та Миколаївщині, усім нашим волонтерам – кожному й кожній, хто допомагає рятувати в зоні катастрофи і людей, і тварин, і життя загалом. Дякую журналістам, які поширюють правду та розповідають світу історії людей, що постраждали», – сказав Зеленський.

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Головне зі звернення президента

Звіт за цей день. Перше – переговори з Премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Зброя й снаряди. Є оборонний пакет, зокрема важливий 155-й калібр. Коаліція сучасних винищувачів і тренування наших пілотів – є очевидний прогрес. Рух у НАТО – щодо цього сьогодні теж є результат. Я вдячний і особисто пану Прем’єр-міністру, і всім канадцям за незмінну й однозначну підтримку нашої свободи. Детально обговорили наслідки російського теракту на Каховській ГЕС. Канада серед тих, хто може допомогти нам відновитися після цієї катастрофи. Розуміємо один одного у кроках, які потрібні. І потрібно дуже оперативно. Звичайно, ми не залишимось осторонь і тієї стихії, через яку зараз проходить Канада. Масштабні лісові пожежі, колосальні природні втрати й загроза людям… Україна готова допомогти із гасінням пожеж, якщо Канада потребуватиме такої міжнародної допомоги.

Наш український сенс для міжнародних відносин полягає саме в тому, що ми маємо дбати одне про одного завжди, коли необхідна підтримка. І реально допомагати. Впевнений, це стане глобальними принципами. Взаємна дія, взаємна підтримка, взаємна сила. Зараз, на жаль, бачимо, що на деяких рівнях у світі є просто ганебна байдужість до екоциду й людської трагедії, спричиненої російським терактом на Каховській ГЕС. Коли міжнародні організації, що повинні захищати життя в глобальному масштабі, навіть за тиждень не встигають сформувати й відправити рятувальну місію на окуповану територію, коли деякі світові суб’єкти не наважуються вийти навіть із чіткими та сильними заявами, які б засуджували цей черговий російський злочин війни, терористи просто підживлюються цією слабкістю світу, цією байдужістю – вона їх заохочує. І це ми маємо подолати. І подолаємо. Тиснемо й спонукаємо, щоб усе ж міжнародні організації, міжнародна підтримка була на тій частині Херсонщини, де зараз окупанти.

Я дякую кожному нашому рятувальнику, військовим і поліцейським, місцевим громадам і міжнародним організаціям, які зараз діють на Херсонщині та Миколаївщині, усім нашим волонтерам – кожному й кожній, хто допомагає рятувати в зоні катастрофи і людей, і тварин, і життя загалом… Дякую журналістам, які поширюють правду й розповідають світу історії людей, що постраждали. Дякую всім, хто допомагає людям після ударів російських ракет та іранських «Шахедів».

Одеса… Мої співчуття рідним тих, чиї життя були забрані минулої ночі російським терором… Понад 20 поранених. Усім надається допомога.

Як і щодня – подяка є нашим воїнам. Кожному й кожній, хто на передовій, на позиціях, на бойових постах і на бойових завданнях. Хто знищує ворога на землі й захищає наше небо. Дякую всім, хто тримає позиції і хто просувається вперед. «Хортиця», «Таврія» – дякую кожному нашому герою! Максимум зусиль, щоб швидше повернути мир усій нашій державі, кожному місту, кожному селу, кожному куточку України.

Раніше Зеленський розповів про початок контрнаступу.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вранці 10 червня приїхав до Києва з неоголошеним візитом.