Евакуація під шквальним обстрілом: правоохоронці вивезли з окупованого лівобережжя 21 людину

Окупанти розстріляли човен із українцями

Зі смертельної водяної пастки на окупованому лівобережжі ледь вибралася 21 людина. Практично всі – люди похилого віку, мало мобільні. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

5 фото На весь екран









Клименко наголосив, що це був великий ризик, але правоохоронці не могли залишити людей напризволяще. В результаті – підступний обстріл у спину. Троє загиблих цивільних. Десятеро людей травмовані.

Нагадаємо, окупанти відкрили вогонь у спину цивільним, які на човні евакуювалися з лівого берега Херсонщини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, унаслідок підриву Каховської ГЕС склади зброї російських загарбників на лівому березі Херсонської області змило водою – течія несе в море боєприпаси й міни. Крім того, екологи виявили опріснення морської води на узбережжі Одещини.

До слова, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, а Кримський півострів тепер можуть спіткати проблеми з доступом до прісної води.

За повідомленням Міноборони, окупанти підірвали Каховську ГЕС задля вивільнення необхідних резервів. Противник переміщує найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку.