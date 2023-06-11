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Евакуація під шквальним обстрілом: правоохоронці вивезли з окупованого лівобережжя 21 людину

Надія Карбунар
glavcom.ua
Евакуація під шквальним обстрілом: правоохоронці вивезли з окупованого лівобережжя 21 людину
правоохоронці врятували літніх та маломобільних людей
фото: МВС України/Telegram

Окупанти розстріляли човен із українцями

Зі смертельної водяної пастки на окупованому лівобережжі ледь вибралася 21 людина. Практично всі – люди похилого віку, мало мобільні. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Клименко наголосив, що це був великий ризик, але правоохоронці не могли залишити людей напризволяще. В результаті – підступний обстріл у спину. Троє загиблих цивільних. Десятеро людей травмовані.

Нагадаємо, окупанти відкрили вогонь у спину цивільним, які на човні евакуювалися з лівого берега Херсонщини. 

Як повідомлялося, унаслідок підриву Каховської ГЕС склади зброї російських загарбників на лівому березі Херсонської області змило водою – течія несе в море боєприпаси й міни. Крім того, екологи виявили опріснення морської води на узбережжі Одещини.

До слова, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, а Кримський півострів тепер можуть спіткати проблеми з доступом до прісної води

За повідомленням Міноборони, окупанти підірвали Каховську ГЕС задля вивільнення необхідних резервів. Противник переміщує найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку. 

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Теги: міністр обстріл Ігор Клименко

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