Україна ввела нові санкції проти майже двохсот росіян

Зеленський підписав указ про введення санкцій проти ще 178 фізичниз осіб із РФ

Україна запроваджує персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи до 178 фізичних осіб

Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію нові санкції, запроваджені рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 11 червня 2023 року. Відповідний указ з’явився на сайті президента.

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Зеленський постановив:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 червня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додається).

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2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

РНБО підтримала внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій і вирішила застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи до 178 росіян.

Кабінету міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій, передбачених рішенням РНБО.

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Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Нагадаємо, Канада запровадила нові санкції проти фізичних та юридичних осіб РФ. Обмеження будуть спрямовані на захист української культури від знищення Росією.