Україна ввела нові санкції проти майже двохсот росіян
Україна запроваджує персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи до 178 фізичних осіб
Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію нові санкції, запроваджені рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 11 червня 2023 року. Відповідний указ з’явився на сайті президента.
Зеленський постановив:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 червня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додається).
2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
РНБО підтримала внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій і вирішила застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи до 178 росіян.
Кабінету міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій, передбачених рішенням РНБО.
Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.
Нагадаємо, Канада запровадила нові санкції проти фізичних та юридичних осіб РФ. Обмеження будуть спрямовані на захист української культури від знищення Росією.
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