Небо Запоріжжя стане більш захищеним від «шахедів»: деталі

Спеціальні прожектори допоможуть виявити ворожі дрони

Запорізькі військовослужбовці отримали від Бучанського добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ) три прожектори, які дозволять швидко помітити та знищити ворожі повітряні цілі, зокрема іранські дрони Shahed. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

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«Ці ліхтарі дають можливість в темний час доби висвітлювати небо до 1,5 км, а також робити світлу пляму до 300 метрів. Це дозволить виявляти ворожі повітряні цілі на підльоті за 1,5 км до об'єкта критичної інфраструктури», – прокоментував начальник штабу Бучанського ДФТГ, полковник Андрій Верлатий.

За його словами, Бучанське ДФТГ передало прожектори Запоріжжю для захисту об'єктів критичної інфраструктури.

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Завдяки таким ліхтарям Сили спеціальних операцій, ЗСУ, сили ТрО ефективно збивають до 90% помічених цілей. За словами Верлатого, такий ліхтар може «вести» ціль по небу до моменту її збиття.

«Це дозволяє розмістити групи та інші засоби, що можуть знищувати повітряні сили, на відстані до 1,5 км від об'єкта. Ці ліхтарі застосовуються для захисту неба Київщини (Бучанського району) і є ефективним засобом раннього виявлення повітряних цілей», – додав він.

Заступник командира 23-ї окремої бригади охорони громадського порядку НГУ, підполковник Андрій Полтавський додав, що як тільки військові отримають інформацію про те, що на підльоті є ворожі повітряні цілі, особовий склад займе відповідні позиції та ефективно відпрацює по них, зокрема і в темну пору доби.

Нагадаємо, британська розвідка вказала, звідки РФ тепер запускає дрони по Україні.

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До слова, розпочалася 375-а доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито понад 130 атак противника на зазначених напрямках.