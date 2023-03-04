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Ракетний удар по Запоріжжю: загинула семимісячна дитина

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетний удар по Запоріжжю: загинула семимісячна дитина
фото з відкритих джерел

Загалом внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні постраждала більше ніж 1391 дитина

У результаті ракетного удару російських терористів по Запоріжжю загинула семимісячна дівчинка. Про це повідомляє Офіс гепрокурора.

«Стало відомо про загибель семимісячної дівчинки внаслідок ракетного обстрілу ворогом м. Запоріжжя 2 березня», – йдеться в повідомленні.

Загалом внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні постраждала більше ніж 1391 дитина. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 462 дитини загинуло та понад 930 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 445, Харківській – 272, Київській – 123, Херсонській – 90, Запорізькій – 84, Миколаївській – 83, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 64.

Через масовані бомбардування та обстріли протягом року збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 438 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, що з-під завалів зруйнованого будинку у Запоріжжі деблокували 10 тіл загиблих.

Теги: Запоріжжя війна росія окупанти

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