Ракетний удар по Запоріжжю: загинула семимісячна дитина
Загалом внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні постраждала більше ніж 1391 дитина
У результаті ракетного удару російських терористів по Запоріжжю загинула семимісячна дівчинка. Про це повідомляє Офіс гепрокурора.
«Стало відомо про загибель семимісячної дівчинки внаслідок ракетного обстрілу ворогом м. Запоріжжя 2 березня», – йдеться в повідомленні.
Загалом внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні постраждала більше ніж 1391 дитина. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 462 дитини загинуло та понад 930 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 445, Харківській – 272, Київській – 123, Херсонській – 90, Запорізькій – 84, Миколаївській – 83, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 64.
Через масовані бомбардування та обстріли протягом року збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 438 з них зруйновано повністю.
Нагадаємо, що з-під завалів зруйнованого будинку у Запоріжжі деблокували 10 тіл загиблих.
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