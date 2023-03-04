У Запоріжжі врятовано бульдога, який майже два дні перебував під завалами (фото)

Собака лишилася неушкодженою

У Запоріжжі під час ліквідації наслідків ракетного удару росіян по житловій багатоповерхівці було врятовано бульдога. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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«Песик на прізвисько Міра майже дві доби перебувала під завалами. На щастя, її дістали рятувальники», – йдеться в повідомленні.

фото: ДСНС

За зовнішніми ознаками, чотирилапа неушкоджена. Собаку вже передали її господарям.

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Нагадаємо, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару по будинку в Запоріжжі зросла до семи осіб. Ліквідація наслідків трагедії триває.

Повідомлялося, що 2 березня росіяни випустили ракети по Запоріжжю. Внаслідок влучання в житлову багатоповерхівку обвалилися практично всі п’ять під’їздів.

Також з-під завалів багатоповерхівки у Запоріжжі вдалося врятувати Катерину Мельник та її кота. Дівчина провела під завалами п'ять годин.