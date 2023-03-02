Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака росіян на Запоріжжя. Жахливі кадри з місця подій та дані про постраждалих

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака росіян на Запоріжжя. Жахливі кадри з місця подій та дані про постраждалих
Внаслідок влучання в житлову багатоповерхівку, обвалилися практично всі п’ять під’їздів
фото з соцмереж

Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих і вісьмох поранених

У Запоріжжі продовжують розбирати завали п'ятиповерхівки, в яку вночі влучила ракета. Зруйновані понад десять квартир з другого по п'ятий поверх.  Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та пресслужба ДСНС.

Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих і вісьмох поранених. Ще п'ятьох людей, зокрема дитину, вважають зниклими безвісти.

Комунальними службами вивезено понад 47 тонн будівельних уламків. На місці події психологами ДСНС надано допомогу 69 особам.

Загалом до робіт залучено 213 осіб та 56 одиниць техніки, з них від ДСНС – 122 особи та 30 одиниць техніки, у тому числі два кінологічні розрахунки.

5 фото
На весь екран

Також рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів котика.

Атака росіян на Запоріжжя. Жахливі кадри з місця подій та дані про постраждалих фото 1

Нагадаємо, сьогодні вночі, 2 березня, росіяни випустили ракети по Запоріжжю. Внаслідок влучання в житлову багатоповерхівку, обвалилися практично всі п’ять під’їздів. Станом на 5:00 врятовано дев’ятьох людей, серед яких вагітна жінка, та 20 осіб евакуйовано. З-під завалів рятувальники деблокували двох загиблих людей. Рятувальні роботи продовжуються.

Читайте також: Ракетний удар по Запоріжжю, на Херсонщині поранений малюк: ситуація в регіонах 2 березня
Теги: окупанти Запоріжжя росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

П'ятеро людей вважаються зниклими безвісти
Обстріл Запоріжжя: що відомо на цей час (фото, відео)
Сьогодні, 11:34
У результаті нічного удару постраждали ще дві багатоповерхові будинки
Нічний удар РФ по Запоріжжю: кількість жертв зросла (фото, відео)
Сьогодні, 09:07
На місці працюють рятувальники, психологи, медики та поліція
Рятувальна операція в Запоріжжі: ситуація станом на ранок (фото, відео)
Сьогодні, 07:41

Події в Україні

Масовані ракетні удари в минулому? «Південь» повідомив про нову тактику Росії
Масовані ракетні удари в минулому? «Південь» повідомив про нову тактику Росії
Атака росіян на Запоріжжя. Жахливі кадри з місця подій та дані про постраждалих
Атака росіян на Запоріжжя. Жахливі кадри з місця подій та дані про постраждалих
Росія починає прокидатися? Розвідка оцінила події на Брянщині
Росія починає прокидатися? Розвідка оцінила події на Брянщині
Російські фейки про події в Брянській області: військові звернулися до українців
Російські фейки про події в Брянській області: військові звернулися до українців
Обстріл Запоріжжя: що відомо на цей час (фото, відео)
Обстріл Запоріжжя: що відомо на цей час (фото, відео)
Ракетний удар по Запоріжжю, на Херсонщині поранений малюк: ситуація в регіонах 2 березня
Ракетний удар по Запоріжжю, на Херсонщині поранений малюк: ситуація в регіонах 2 березня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Україна виграла найбільшу танкову битву війни – NYT
40K
У Швейцарії загадково померла акушерка, яка приймала пологи у коханки Путіна
38K
У Криму прогримів потужний вибух
25K
Провал під Вугледаром розкрив серйозні проблеми армії РФ – ISW
14K
Путін скликає екстрене засідання Ради безпеки РФ
7829
Вибухи на аеродромі «Мачулищі»: білоруси зняли пропагандистське відео про А-50

Новини

Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
Сьогодні, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
Вчора, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
28 лютого, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту