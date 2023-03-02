Атака росіян на Запоріжжя. Жахливі кадри з місця подій та дані про постраждалих

Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих і вісьмох поранених

У Запоріжжі продовжують розбирати завали п'ятиповерхівки, в яку вночі влучила ракета. Зруйновані понад десять квартир з другого по п'ятий поверх. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та пресслужба ДСНС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих і вісьмох поранених. Ще п'ятьох людей, зокрема дитину, вважають зниклими безвісти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Комунальними службами вивезено понад 47 тонн будівельних уламків. На місці події психологами ДСНС надано допомогу 69 особам.

Загалом до робіт залучено 213 осіб та 56 одиниць техніки, з них від ДСНС – 122 особи та 30 одиниць техніки, у тому числі два кінологічні розрахунки.

5 фото На весь екран









Також рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів котика.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 2 березня, росіяни випустили ракети по Запоріжжю. Внаслідок влучання в житлову багатоповерхівку, обвалилися практично всі п’ять під’їздів. Станом на 5:00 врятовано дев’ятьох людей, серед яких вагітна жінка, та 20 осіб евакуйовано. З-під завалів рятувальники деблокували двох загиблих людей. Рятувальні роботи продовжуються.