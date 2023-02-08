СБУ заблокувала діяльність прокремлівської ботоферми у Запоріжжі

Незаконну діяльність організував місцевий спеціаліст з інформаційних і телекомунікаційних технології

Служба безпеки викрила у Запоріжжі ворожу ботоферму, яка закликала донатити на підтримку окупантів. Кілька тисяч ботів «розганяли» дезінформацію про обстановку на південному фронті, популяризували російські окупаційні угруповання і закликали донатити на їхню підтримку, повідомили в СБУ.

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Крім цього займались дискредитацією командування Сил оборони та підбурювали українських громадян ухилятися від мобілізації.

Як першоджерело для поширення деструктивного контенту використовували Телеграм-канал ворожого пропагандиста Рогова, який представляє окупаційну адміністрацію Мелітополя.

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Вже на самому початку своєї діяльності ботоферма нараховувала майже 2 тис. фейкових акаунтів, які поширювали проросійські наративи нібито від імені місцевих жителів.

У подальшому ворожий «осередок» мав стати «ударною силою» у проведенні масштабних інформаційних диверсій агресора у прифронтових районах області.

За даними слідства, незаконну діяльність організував місцевий спеціаліст з інформаційних і телекомунікаційних технологій. Комп’ютерну техніку для підривної роботи розмістив в одному з орендованих офісних приміщень у центрі міста.

Спеціалізоване обладнання, яке використовував зловмисник, дозволяло щодня реєструвати нові анонімні облікові записи у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні.

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Під час обшуку в офісі фігуранта правоохоронці виявили:

комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;

2,5 тисячі SIM-карт українських операторів мобільного зв’язку;

SIM-шлюзи та інше спеціалізоване обладнання і програмне забезпечення.

Вилучену техніку направлено на експертизу.

Нагадаємо, СБУ на «гарячому» затримала агента РФ, який коригував ракетні удари по Харкову.