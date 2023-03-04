Рятувальники дістали з-під завалів знищеної ракетою багатоповерхівки в Запоріжжі кішку

Рятувальники відшукали кішку і винесли з руїн

Тварина провела в напівзруйнованій квартирі три дні

У Запоріжжі з-під завалів знищеної 2 березня російською ракетою багатоповерхівки рятувальник витягли кицю Лізу. Тварина три доби перебувала у напівзруйнованій квартирі. Про це інформує ДСНС України.

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«Рятувальники відшукали бідосю і винесли з руїн. Кошеня дуже налякане, але за зовнішніми ознаками травм не зазнало. Кішечка вже зустрілася зі своїм турботливим господарем і зараз у безпеці», – ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у результаті ракетного удару російських терористів по Запоріжжю загинула семимісячна дівчинка.

Також з-під завалів зруйнованого будинку у Запоріжжі деблокували 10 тіл загиблих.

Уночі 2 березня війська РФ завдали ракетного удару по житловому будинку міста Запоріжжя. Співробітники ДСНС врятували 11 осіб. Під час розбору завалів врятували двох котів та собаку.

Для покращення видимості під час проведення аварійно-рятувальних робіт вночі співробітники ДСНС додатково встановлювали освітлювальні вежі.