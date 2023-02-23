Запоріжжя вперше з осені запускає електротранспорт

Із 23 лютого у Запоріжжі працюватимуть шість тролейбусних і шість трамвайних маршрутів

У Запоріжжі з 23 лютого відновлюється робота більшості маршрутів громадського електротранспорту. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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«Радою оборони Запорізької області, за погодженням військових і представників правоохоронних органів, прийнято рішення про поновлення у Запоріжжі роботи низки трамвайних та тролейбусних маршрутів», - написав він у Telegram.

Починаючи з сьогоднішнього дня, у Запоріжжі працюватиме:

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шість тролейбусних маршрутів (№№ 3, 8, 9, 11, 14, 17),

шість трамвайних (№№ 3, 10, 12, 14, 15, 16),

дев’ять автобусних (№№17, 18, 29, 39, 56, 59, 72, 86, 94).

Також на маршрутах буде збільшено кількість працюючого електротранспорту - з 14 до 70 одиниць.

Час роботи муніципального транспорту: з 05:00 до 22:00.

Нагадаємо, Росія з жовтня 2022 року почала періодично завдавати масованих ударів ракетами та дронами-камікадзе по електростанціях та мережах України, сподіваючись паралізувати країну, позбавивши її електрики. Цієї стратегічної мети росіяни не досягли, але масові відключення електроенергії та, крім іншого, зупинка електротранспорту задля економії електрики стали для українських міст буденністю.

Робота електротранспорту у Запоріжжі була зупинена восени 2022 року.