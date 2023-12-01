Негода зашкодила обороні Керченського мосту, затопивши баржі: супутникові фото

Три баржі повністю затоплені

Шторм, який вирує у Чорному морі, завдав істотної шкоди обороні Керченського мосту. Він затопив кілька барж окупантів. Про це за результатом аналізу знімків із супутника повідомив OSINT-аналітик MT Anderson.

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«Досить значні пошкодження захисних споруд. Три баржі повністю затоплені. Одна частково затоплена. Дві баржі повністю змило водою. Одна баржа на плаву, вона ні до чого не прикріплена», – написав він у соцмережі Х (колишній твіттер).

Нагадаємо, останні кілька днів в окупованому Криму вирувала негода. В низці міст 27 листопада було запроваджено режим надзвичайної ситуації. Внаслідок сильного шторму були перекриті траси, затоплені набережні, повалені дерева, є загиблі. Близько 200 тис. абонентів через негоду залишалися без світла.

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Як повідомлялося, Кримський міст Україні допомогла вразити росіянка, яка відпочивала на яхті.