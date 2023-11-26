Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Молдова закрила два пункти пропуску на кордоні з Україною: яка причина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Молдова закрила два пункти пропуску на кордоні з Україною: яка причина
КПП «Маяки – Паланка – Удобне»
фото: topor.od.ua

Кишинів вжив заходів через погодні умови в Одеській області

У зв’язку з негодою на Одещині Молдова припинила пропуск транспорту на двох контрольно-пропускних пунктах (КПП) на кордоні з Україною.  Про це повідомила Держприкордонслужба.

«У зв’язку з погодними умовами в населеному пункті Каушани (Республіка Молдова) завантажена траса», – поінформували прикордонники.

Через це, за даними Держприкордонслужби, Молдова вирішила припинити пропуск транспортних засобів на свою територію в пунктах пропуску «Маяки – Паланка – Удобне», «Старокозаче – Тудора».

Нагадаємо, що в Україні погіршуються погодні умови. У зв’язку з цим створено Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення.

У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі влада пропонує звертатися на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.

До слова, через сильний вітер і снігопад обмежено в'їзд транспорту до Києва. 

Як повідомлялося, Одеську область також завалило снігом. Через негоду на дорогах почастішали випадки ДТП.

Читайте також: На Одещині потужний вітер зламав електроопору: «Укренерго» повідомила про стан мереж
Теги: Молдова Одещина кордон Держприкордонслужба негода

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд Фінляндії вирішив закрити сім пунктів пропуску на кордоні з Росією
Уряд Фінляндії вирішив закрити сім пунктів пропуску на кордоні з Росією
22 листопада, 20:06
Пункт пропуску не працює через відсутність електропостачання
Один із пунків пропуску на кордоні призупинив роботу
20 листопада, 10:20
Російська ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії
Кубраков: Атаковане окупантами іноземне судно на Одещині мало перевозити руду у Китай
8 листопада, 20:31

Соціум

Ураган докотився до Росії: у Сочі дерево впало на зупинку з людьми (відео)
Ураган докотився до Росії: у Сочі дерево впало на зупинку з людьми (відео)
Росіяни кажуть про другу за день атаку безпілотників на Смоленськ
Росіяни кажуть про другу за день атаку безпілотників на Смоленськ
Молдова закрила два пункти пропуску на кордоні з Україною: яка причина
Молдова закрила два пункти пропуску на кордоні з Україною: яка причина
Нетаньяху вперше відвідав військових у Секторі Гази
Нетаньяху вперше відвідав військових у Секторі Гази
ХАМАС звільнив третю групу заручників: скільки людей повернули
ХАМАС звільнив третю групу заручників: скільки людей повернули
На Челябінському тракторному заводі, який випускає двигуни для танків, спалахнула пожежа
На Челябінському тракторному заводі, який випускає двигуни для танків, спалахнула пожежа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Атака на Україну, у РФ дрон влетів у багатоповерхівку: головне за ніч
9422
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8151
«Люди живуть тут 80 років, але «таких» мишей не бачили». Як село на лінії фронту готується до зими
7551
Майор запасу Нацгвардії про третю хвилю штурму Авдіївки: «Ворог лізе з усіх щілин»
5609
Хто «кришує» Московську церкву у Верховній Раді. Повний список депутатів
5010
Де сьогодні перебувають віряни Помісної церкви. Відповідь «інтелігенції, яка протестує»

Новини

Мокрий сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на 26 листопада
Вчора, 05:51
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Вчора, 03:21
Умєров провів розмову з главою Пентагону: деталі
Вчора, 01:51
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:25
Ситуація в енергетиці цієї зими – набагато гірша, – Український інститут майбутнього
25 листопада, 14:20
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 6 годин
25 листопада, 09:02

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua