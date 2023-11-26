Молдова закрила два пункти пропуску на кордоні з Україною: яка причина

Кишинів вжив заходів через погодні умови в Одеській області

У зв’язку з негодою на Одещині Молдова припинила пропуск транспорту на двох контрольно-пропускних пунктах (КПП) на кордоні з Україною. Про це повідомила Держприкордонслужба.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У зв’язку з погодними умовами в населеному пункті Каушани (Республіка Молдова) завантажена траса», – поінформували прикордонники.

Через це, за даними Держприкордонслужби, Молдова вирішила припинити пропуск транспортних засобів на свою територію в пунктах пропуску «Маяки – Паланка – Удобне», «Старокозаче – Тудора».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що в Україні погіршуються погодні умови. У зв’язку з цим створено Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення.

У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі влада пропонує звертатися на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.

До слова, через сильний вітер і снігопад обмежено в'їзд транспорту до Києва.

Як повідомлялося, Одеську область також завалило снігом. Через негоду на дорогах почастішали випадки ДТП.