Молдова закрила два пункти пропуску на кордоні з Україною: яка причина
Кишинів вжив заходів через погодні умови в Одеській області
У зв’язку з негодою на Одещині Молдова припинила пропуск транспорту на двох контрольно-пропускних пунктах (КПП) на кордоні з Україною. Про це повідомила Держприкордонслужба.
«У зв’язку з погодними умовами в населеному пункті Каушани (Республіка Молдова) завантажена траса», – поінформували прикордонники.
Через це, за даними Держприкордонслужби, Молдова вирішила припинити пропуск транспортних засобів на свою територію в пунктах пропуску «Маяки – Паланка – Удобне», «Старокозаче – Тудора».
Нагадаємо, що в Україні погіршуються погодні умови. У зв’язку з цим створено Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення.
У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі влада пропонує звертатися на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.
До слова, через сильний вітер і снігопад обмежено в'їзд транспорту до Києва.
Як повідомлялося, Одеську область також завалило снігом. Через негоду на дорогах почастішали випадки ДТП.
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