На міні в Чорному морі підірвався зерновоз
Судно отримало легкі ушкодження
У Чорному морі на міні підірвалося торгове судно, що перевозило зерно. Про це повідомляє Reuters.
Балкер Georgia S, що йшов із порту Південний під прапором Ліберії з вантажем пшениці, натрапив на міну в Чорному морі біля узбережжя України. Джерело в українському уряді повідомило, що, ймовірно, судно потрапило під плаваючу морську міну.
Балкер отримав легкі ушкодження. Зазначається, що в п'ятницю судно востаннє прямувало до румунського порту Констанца.
Грецька компанія Seagate Navigation, яка була вказана на своєму веб-сайті як менеджер судна наразі не прокоментувала інцидент.
Нагадаємо, поблизу берегів Румунії в Чорному морі 15 жовтня на міні підірвався нафтовий танкер під прапором Ліберії. Танкер Ali Najafov зазнав незначних пошкоджень внаслідок вчорашнього інциденту, екіпаж не постраждав.
Раніше повідомлялося, що 6 жовтня турецьке вантажне судно підірвалося на міні поблизу берегів Румунії у Чорному морі. Після вибуху воно стало на якір, щоб оцінити наслідки пошкодження. За три години судно продовжило рух. Члени екіпажу не постраждали, а судно зазнало незначних пошкоджень.
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