Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На міні в Чорному морі підірвався зерновоз

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На міні в Чорному морі підірвався зерновоз
Балкер Georgia S натрапив на міну в Чорному морі
фото з відкритих джерел

Судно отримало легкі ушкодження

У Чорному морі на міні підірвалося торгове судно, що перевозило зерно. Про це повідомляє Reuters.

Балкер Georgia S, що йшов із порту Південний під прапором Ліберії з вантажем пшениці, натрапив на міну в Чорному морі біля узбережжя України. Джерело в українському уряді повідомило, що, ймовірно, судно потрапило під плаваючу морську міну.

Балкер отримав легкі ушкодження. Зазначається, що в п'ятницю судно востаннє прямувало до румунського порту Констанца. 

Грецька компанія Seagate Navigation, яка була вказана на своєму веб-сайті як менеджер судна наразі не прокоментувала інцидент.

Нагадаємо, поблизу берегів Румунії в Чорному морі 15 жовтня на міні підірвався нафтовий танкер під прапором Ліберії. Танкер Ali Najafov зазнав незначних пошкоджень внаслідок вчорашнього інциденту, екіпаж не постраждав.

Раніше повідомлялося, що 6 жовтня турецьке вантажне судно підірвалося на міні поблизу берегів Румунії у Чорному морі. Після вибуху воно стало на якір, щоб оцінити наслідки пошкодження. За три години судно продовжило рух. Члени екіпажу не постраждали, а судно зазнало незначних пошкоджень.

Теги: зерно Чорне море міни корабель

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін хоче сам керувати Чорноморським флотом
Що відбувається із Чорноморським флотом РФ
13 листопада, 16:26
Україна призупинила роботу «зернового» коридору через загрози з боку РФ
Україна призупинила роботу «зернового» коридору через загрози з боку РФ
26 жовтня, 15:48
В Азовському морі на чергуванні перебуває один корабель
Росія вивела у Чорне море ракетоносій із «Калібрами»
27 жовтня, 09:55
В операції з розмінування моря беруть участь сім кораблів
Країни НАТО розпочали операцію з розмінування Чорного моря
19 жовтня, 16:49
Як зазначив посол, Україна подала пропозицію Польщі щодо механізму співпраці, який би виключив односторонню заборону на імпорт зернових
Заборона на експорт зернових. Посол у Польщі сказав, чого добиватиметься Україна
8 листопада, 17:00
РФ б'є по Україні ракетами з кораблів у Чорному морі
Окупанти вивели в Чорне море ракетоносій
21 жовтня, 08:43
Новий ордер на арешт Путіна та українські аналоги «Шахедів». Головне за 16 листопада
Новий ордер на арешт Путіна та українські аналоги «Шахедів». Головне за 16 листопада
16 листопада, 21:00
У жовтні запрацювало залізничне сполучення через окуповане Придністровʼя
Міністр оборони Молдови пояснив, як працює транспортний коридор з України через окуповане Придністров’я
5 листопада, 16:00
У Чорному та Середземному морях РФ зосередила по вісім «Калібрів»
Скільки «Калібрів» Росія тримає в морі: дані ВМС
Вчора, 08:28

Події в Україні

На міні в Чорному морі підірвався зерновоз
На міні в Чорному морі підірвався зерновоз
ЗСУ просунулися на двох напрямках – ISW
ЗСУ просунулися на двох напрямках – ISW
Повітряна тривога тривала близько 50 хвилин
Повітряна тривога тривала близько 50 хвилин
В Україні зафіксовано майже 4 тис. кібератак від початку 2022 року
В Україні зафіксовано майже 4 тис. кібератак від початку 2022 року
Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала понад годину
Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала понад годину
Три українки отримали дитячу премію миру за додатки для допомоги біженцям
Три українки отримали дитячу премію миру за додатки для допомоги біженцям

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Зрадник України розповів, як ЗСУ захопили казарму росіян
12K
Який вигляд має могила президента Кравчука у Києві: шокуючі фото
6675
Українські біженці почали масово виїжджати з Канади
3849
Путін розказав, коли він надумав напасти на Україну
3787
«Львівська політехніка» повернула на сайт повідомлення про звільнення Фаріон (оновлено)
2690
Сальдо, Царьов, Кива – колаборанти, нагороджені державою... Україна

Новини

Сніг у низці областей: прогноз погоди на 18 листопада
Сьогодні, 04:25
18 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
Майже 1000 аварійних бригад енергетиків ДТЕК перейшли у посилений режим роботи напередодні зими
Вчора, 20:29
Київський безпековий форум проведе спеціальну подію до роковин Голодомору
Вчора, 11:12
Запеклі бої тривають на трьох напрямках: Генштаб повідомив про результати
Вчора, 07:08
Атака ворожих безпілотників, Захід оцінив втрати росіян в Україні: головне за ніч
Вчора, 06:58

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту