На міні в Чорному морі підірвався зерновоз

Балкер Georgia S натрапив на міну в Чорному морі

Судно отримало легкі ушкодження

У Чорному морі на міні підірвалося торгове судно, що перевозило зерно. Про це повідомляє Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Балкер Georgia S, що йшов із порту Південний під прапором Ліберії з вантажем пшениці, натрапив на міну в Чорному морі біля узбережжя України. Джерело в українському уряді повідомило, що, ймовірно, судно потрапило під плаваючу морську міну.

Балкер отримав легкі ушкодження. Зазначається, що в п'ятницю судно востаннє прямувало до румунського порту Констанца.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Грецька компанія Seagate Navigation, яка була вказана на своєму веб-сайті як менеджер судна наразі не прокоментувала інцидент.

Нагадаємо, поблизу берегів Румунії в Чорному морі 15 жовтня на міні підірвався нафтовий танкер під прапором Ліберії. Танкер Ali Najafov зазнав незначних пошкоджень внаслідок вчорашнього інциденту, екіпаж не постраждав.

Раніше повідомлялося, що 6 жовтня турецьке вантажне судно підірвалося на міні поблизу берегів Румунії у Чорному морі. Після вибуху воно стало на якір, щоб оцінити наслідки пошкодження. За три години судно продовжило рух. Члени екіпажу не постраждали, а судно зазнало незначних пошкоджень.