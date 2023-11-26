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На Одещині потужний вітер зламав електроопору: «Укренерго» повідомила про стан мереж

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Одещині потужний вітер зламав електроопору: «Укренерго» повідомила про стан мереж
Хуртовина наробила лиха на Одещині
фото: «Укренерго»/Facebook

Знеструмлена значна кількість споживачів в Одеській та Миколаївській областях

В Одеській області вирувала хуртовина такої сили, що не витримала одна з металевих опор лінії електропередач. Розподільчі мережі обленерго також пошкоджені. Про це повідомила «Укренерго».

На жаль, негода продовжує вирувати, саме через це знеструмлена значна кількість споживачів в Одеській та Миколаївській областях, стверджують у компанії.

«Наші ремонтні бригади разом з колегами з обленерго вже почали відновлювальні роботи, щоб максимально швидко повернути стабільне енергопостачання споживачам. В деяких населених пунктах це вже відбулось. Але через значний обсяг пошкоджень та низьку температуру  це потребуватиме більше часу, ніж в теплу погоду», – ідеться у повідомленні.

Також через значний обсяг пошкоджень повітряних ліній електропередачі Укренерго та розподільчих мереж обленерго, на обладнання, яке залишилось в роботі, лягло подвійне навантаження.

«Це може призвести до додаткових пошкоджень мереж вже з технічних причин. За даними синоптиків негода вируватиме на початку тижня в різних регіонах. Тому закликаємо споживати електроенергію ощадливо», – звернулися в компанії до українців.

Нагадаємо, в Україні погіршуються погодні умови. У зв’язку з цим створено Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення.

У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі влада пропонує звертатися на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.

Крім того, через сильний вітер і снігопад обмежено в'їзд транспорту до Києва. 

Як повідомлялося, Одеську область також завалило снігом. Через негоду на дорогах почастішали випадки ДТП.

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Теги: Укренерго негода вітер Миколаїв

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