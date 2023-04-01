Під час навчання на F-16 українські льотчики зіткнуться з трьома проблемами: роз'яснення

«Головне – вивчити американський авіаційний сленг»

Головна проблема для українських пілотів під час навчання на F-16 – це американський авіаційний сленг. Його потрібно знати, аби розуміти інструкторів у процесі навчання. Про це авіаційний експерт та провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко розповів в інтерв'ю «Главкому».

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Друга значна проблема – у США та взагалі у всіх країнах НАТО в авіації шкали приладів та дисплеїв проградуйовані у футах, милях та вузлах, а не в метричних одиницях. Така система впроваджена для того, щоб льотчики з різних країн Альянсу могли одне одного розуміти. Так що українським пілотам треба буде звикнути до нової системи виміру.

«Ще треба звикнути працювати з величезним масивом тактичної інформації, яка надходить на борт від сучасних високотехнологічних радарів та бортових систем, і може змінюватися досить швидко. Але особливих складнощів немає», – зазначив Романенко.

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Слід зазначити, що програма навчання для словацьких та болгарських льотчиків на F-16 триває 40 місяців. Але вони не переучуються, а саме навчаються – за стандартною та повною програмою мирного часу. Нашим же льотчикам доведеться просто освоювати новий тип літака, за прискореною та скороченою програмою воєнного часу. Тобто – вивчення літака, навчання на тренажерах та реальні польоти на F-16. Проте Валерій Романенко наголосив, що якщо тренувати українських льотчиків за індивідуальним планом, то у піврічний термін можна вкластися.

«Наші льотчики, які проходили у США тестування навичок пілотування F-16 – це пілоти 2-го класу, які мають досвід реальних бойових дій. І у нас таких льотчиків достатньо (з кадрами проблем немає, а ось літаків вочевидь не вистачає). Американці придивлялися – під час тестів вивчали можливості наших пілотів щодо сприйняття нової інформації», – розповів Романенко.

Нагадаємо, що два українські пілоти, які на початку березня вирушили до США для тестування навичок пілотування багатофункціонального легкого винищувача F-16, повернулися на батьківщину. Тестування підтвердило, що наші льотчики зможуть навчитися управлінню та польотам на цьому винищувачі за півроку.

До слова, Валерій Залужний повідомив, які літаки потрібні ЗСУ.

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