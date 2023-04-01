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Під час навчання на F-16 українські льотчики зіткнуться з трьома проблемами: роз'яснення

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Під час навчання на F-16 українські льотчики зіткнуться з трьома проблемами: роз'яснення
Авіаційний експерт Валерій Романенко
фото: Валерій Романенко

«Головне – вивчити американський авіаційний сленг»

Головна проблема для українських пілотів під час навчання на F-16 – це американський авіаційний сленг. Його потрібно знати, аби розуміти інструкторів у процесі навчання. Про це авіаційний експерт та провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко розповів в інтерв'ю «Главкому». 

Друга значна проблема – у США та взагалі у всіх країнах НАТО в авіації шкали приладів та дисплеїв проградуйовані у футах, милях та вузлах, а не в метричних одиницях. Така система впроваджена для того, щоб льотчики з різних країн Альянсу могли одне одного розуміти. Так що українським пілотам треба буде звикнути до нової системи виміру.

«Ще треба звикнути працювати з величезним масивом тактичної інформації, яка надходить на борт від сучасних високотехнологічних радарів та бортових систем, і може змінюватися досить швидко. Але особливих складнощів немає», – зазначив Романенко.

Слід зазначити, що програма навчання для словацьких та болгарських льотчиків на F-16 триває 40 місяців. Але вони не переучуються, а саме навчаються – за стандартною та повною програмою мирного часу. Нашим же льотчикам доведеться просто освоювати новий тип літака, за прискореною та скороченою програмою воєнного часу. Тобто – вивчення літака, навчання на тренажерах та реальні польоти на F-16. Проте Валерій Романенко наголосив, що якщо тренувати українських льотчиків за індивідуальним планом, то у піврічний термін можна вкластися.

«Наші льотчики, які проходили у США тестування навичок пілотування F-16 – це пілоти 2-го класу, які мають досвід реальних бойових дій. І у нас таких льотчиків достатньо (з кадрами проблем немає, а ось літаків вочевидь не вистачає). Американці придивлялися – під час тестів вивчали можливості наших пілотів щодо сприйняття нової інформації», – розповів Романенко.

Нагадаємо, що два українські пілоти, які на початку березня вирушили до США для тестування навичок пілотування багатофункціонального легкого винищувача F-16, повернулися на батьківщину. Тестування підтвердило, що наші льотчики зможуть навчитися управлінню та польотам на цьому винищувачі за півроку.

До слова, Валерій Залужний повідомив, які літаки потрібні ЗСУ

Раніше журналісти оприлюднили сімейні фото пілотів РФ, які бомбардували Маріуполь. 

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Теги: літак навчання Україна винищувач

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