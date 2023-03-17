Туреччина відмовилася обслуговувати літаки, пов’язані з РФ і Білоруссю: список авіакомпаній

У Туреччині заборонили обслуговувати літаки американського походження, якщо вони пов’язані з РФ та Білоруссю

Міністерство митниці і торгівлі Туреччини заборонило постачати паливо та надавати супутні послуги літакам американського походження, пов’язаним з Білоруссю та Росією. Про це заявляє Airport Harbert.

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Рішення прийняли відповідно до листа Управління промисловості та безпеки щодо практики експорту Міністерства торгівлі США в межах санкцій введених Заходом проти Росії.

Airport Harbert зазначає, що відповідно до ухваленого рішення, з 14 березня було припинене надання різноманітних послуг літакам американського виробництва, які підконтрольні Росії та Білорусі.

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Віднині у Туреччині заборонено дозаправляння та надання супутніх послуг для приватних, чартерних, вантажних, комерційних літаків виробництва США, якщо вони прямують до Росії та Білорусі. Заборона поширюється також на літаки, які виготовлені в інших країнах, проте містять понад 25% сировини американського походження та пов’язані з РФ чи Білоруссю.

Під обмеження потрапили борти таких авіакомпаній: Aeroflot, AZUR air, Belavia, PEGAS Fly, Rossiya, S7 Airlines, UTAIR, YAMAL, MAHAN.

Нагадаємо, що Туреччина планує відмовитися від російської ЗРК С-400